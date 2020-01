HORIZONT Wochenvorschau 4/2020

18 von 142 eingereichten Sendungen haben es heuer zu Nominierungen für den 22. Radiopreis der Erwachsenenbildung gebracht, fünf davon werden am Dienstag mit Preisen gekrönt. Das Feld der Nominierten zum traditionsreichen Preis der Volkshochschulen weist wie immer eine starke Präsenz von Ö1-Produktionen auf, ist heuer aber überdurchschnittlich hoch auch von den Landesstudios und vor allem freien Radios geprägt: In den Kategorien „Interaktive und experimentelle Produktionen“ sowie bei den Sendereihen brachte es heuer keine ORF-Produktion zu einer Nominierung.

Radiopreise der Erwachsenenbildung, 21. Jänner, 18:30 Uhr, ORF-Funkhaus, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien, Information unter radiokulturhaus.orf.at und vhs.or.at/213, Eintritt frei, Anmeldung unter medienpreise@vhs.or.at

Wien liegt PR zu Füßen

Die heimische PR-Branche kann zum Neujahrstreffen des PRVA mit blendenden Aussichten aufwarten, jedenfalls mit solchen über Wien: Als Location für das Netzwerken unter PR-Profis und ihren Partnern hat die Vienna Insurance Company den Ringturm mit Blick über Wien zur Verfügung gestellt.

PRVA-Neujahrstreffen, 21. Jänner, 18:00 Uhr, Ringturm, Schottenring 30, 1010 Wien, kostenlos, für PRVA-Mitglieder, Information und Anmeldung unter prva.at/events/terminkalender/544

Gewählte Superhelden

Zwei Monate lang konnte per offenem Internetvoting abgestimmt werden, nun ist es so weit: In sechs Kategorien – „Medien“, „Vermarktung & Sales“, „Kreation“, „Media“, „Innovation“ und „Auftraggeber“ – werden unter der Patronanz des iab austria und des Onlineportals internetworld.­at am Mittwoch die „Digital Superheros“ des Landes gekürt.

Digital Superhero 2019, 22. Jänner, 19.00 Uhr, Labstelle, Wollzeile 1, 1010 Wien, mit Einladung, Informationen unter digitalsuperhero.at

Sorge um guten Ton

Ein handfestes Workshop-Angebot macht der CCA seinen Young Creatives: An zwei Abenden in Folge bekommen zehn von ihnen von CCA-Mitglied und Tonstudiobesitzer Alex Wunderbar einen Schnellsiedekurs in Sachen Tontechnik für Audio-Spots: Von der Mikrofonpositionierung über die Sprecherauswahl bis hin zu rechtlichen Rahmenbedingungen wird das ganze Feld abgedeckt, die Produktion eines eigenen Dummy-Spots geht sich auch noch aus.

CCA Young Creatives Workshop, 21. und 22. Jänner, jeweils ab 18:00 Uhr, Studio Wunderbar, Siebensterngasse 25/Top 25, 1070 Wien, für CCA-Young-Creatives kostenlos, Anmeldung unter office@creativclub.at

Repression im Bild

Der Presseclub Concordia hat in ­Österreich die Patenschaft für die Wanderausstellung der Gruppe ­SWHKJ (Stand With Hong Kong Journalists) übernommen, die zuvor unter anderem beim Weltdemokratieforum in Straßburg zu sehen war. Gezeigt werden Bilder von Fotojournalisten, die die seit Juni 2019 andauernden Proteste in Hongkong allen Repressionen zum Trotz und unter Gefahr für Leib und Leben dokumentiert haben.

Stand With Hong Kong Journalists, 23. Jänner bis 4. Februar, 12:00 bis 18:00 Uhr, sonntags geschlossen, Kunstraum Nestroyhof, Nestroyplatz 1/1/4, 1020 Wien, Info unter swhkj.org

Marke bittet zu Tisch

Aus dem Clubabend des MCÖ wird diesmal ein Clubvormittag, hat doch der diesmalige Auskunftgeber abends eher selten Zeit: Mario Plachutta wird die Hintergründe der Markenbildung in seinem Restaurant-Imperium erläutern – und dabei vor allem, wo bei einem Traditionsbetrieb wie seinem die Digitalisierung eine Hürde darstellt und wo eine Chance.

MCÖ-Clubvormittag Plachutta, 20. Jänner, 9:00 bis 10:30 Uhr, Plachutta, Wollzeile 38, 1010 Wien, Anmeldung unter marketingclub.at/event



Regiepreis ohne Regie

Die heimische Medienlandschaft hat einen neuen Preis: Auf Initiative von Regisseur Franz Novotny wollen der Verband Filmregie Österreich und Dossier nun jährlich den „Ibiza-Preis“ für „herausragende audiovisuelle Beiträge von öffentlichem ­Interesse“ vergeben. Nominiert sind heuer naheliegenderweise das Video zur „Ibiza-­Affäre“ sowie die Dokumentation eines Polizeieinsatzes bei einer Klimademo in Wien und das Überwachungsvideo zu „Schredder-Gate“. Die jeweiligen Aufdecker (­Bastian Obermayer, ­Frederik ­Obermaier, ­Marcus ­Hohenecker und Florian Klenk) haben ihre Anwesenheit ­angekündigt.

„Ibiza-Preis 2020“, 20. Jänner, 11:30 Uhr, Gasthaus Wild, Radetzkyplatz 1, 1030 Wien, Anmeldung unter office@austrian-directors.com