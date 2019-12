Hörbares Drängen ins Digitale

Zwar startete 2019 seit Langem wieder ein bundesweiter Radiosender in Österreich, doch die Audio-Zukunft spielt sich wohl auch im kommenden Jahr digital ab.

Die Radio-Zukunft startete 2019 noch analog. Unter großem Getöse hob Wolfgang Fellner mit Radio Austria den ersten privaten bundesweiten Radiosender seit 15 Jahren aus der Taufe. Dafür holte er sogar Radio-Legende Rudi Klausnitzer ins Boot, der die Morgensendung des Senders moderiert. Noch ohne Fellner- Radio nahm im April 2019 das digitale Radionetz DAB+ erstmals seinen Betrieb auf. Zur Jahresmitte betrug der Anteil der DAB+-fähigen Radiogeräte in Österreich rund 27 Prozent. Ob des geplanten Ausbaus im Westen und Süden wird der Anteil im nächsten Jahr weiter steigen. Bis Mitte 2020 sollen 83 Prozent der Bevölkerung mit DAB+ versorgt werden können.

Noch ein Trend wird kommendes Jahr wohl anhalten: Podcasts schossen 2019 in Österreich wie Schwammerl aus den heimischen Digitalgeräten. Langsam könnte es aber eng werden, denn neben Radios und zahlreichen Tageszeitungen tummeln sich auch Privatiers und nicht-klassische Medienunternehmen auf dem Podcast-Markt.

Radiothek und Podcasts

Stefan Lassnigs „Missing Link Media“ verkaufte 2019 erstmals Werbespots auf dem von ihm vertriebenen Podcast-Netzwerk. Trotzdem verdienen bisher die wenigsten Geld damit. Das Interesse bleibt dennoch bestehen: Rund ein Drittel der Österreicher gibt an, regelmäßig Podcasts zu konsumieren. Speziell bei einer jüngeren Hörerschaft erfreut sich das Medium großer Beliebtheit – ein Trend, auf den auch der ORF aufspringt. Erst im Dezember wurde mit "Six Seasons" ein Podcast-Versuchsballon gestartet. Die Sendung wird nicht nur als Pod cast und als Hörspiel zu hören sein, sondern ist für Besucher des Kunsthistorischen Museums als Audioguide verfügbar – für den neuen Ö1-Channel-Manager Martin Bernhofer ein Prototyp für die Zukunft. 2020 warten zwei weitere Großprojekte auf den Sender. Einerseits wird ein Botanikschwerpunkt gestartet, andererseits will man sich mit dem Projekt "Reparatur der Zukunft" verstärkt der Jugend widmen.

Baustellen bleiben die ORF- Radios jedenfalls auch in den kommenden Jahren – und zwar wortwörtlich. 2019 zog bereits Radio FM4 auf den Küniglberg, neue Jingles und Sendeformate inklusive. Der Spatenstich für die Umbauarbeiten der neuen Räumlichkeiten von Ö3 und Ö1 erfolgte im Sommer zuvor. Vor der räumlichen Bündelung aller Radios im ORF-Zentrum kam bereits die digitale Zusammenführung. Ende November wurde die Radiothek gestartet: "Was für das Fernsehen die ORF-TVthek leistet, wird mit der ORF-Radiothek nun auch im Audiobereich Realität, nämlich die Zusammenführung und Bereitstellung aller Contents auf einer Streaming-Plattform", so ORF-Online-Chef Thomas Prantner zum Start des neuen Players, auf dem alle Radioprogramme live zu hören und sieben Tage lang abrufbar sind. Darüber hinaus finden sich Themenrubriken, Online-Archive und ORF-Podcasts auf der Plattform. Letztlich ist aber die Radiothek nur ein Puzzleteil des digitalen Großprojekts ORF-Player. Wenn sich die Gesetzeslage nicht ändert, kann das aber dauern, wie die Radiothek zeigte. Das erste Konzept zur Radiothek wurde erstmals 2015 vorgelegt.