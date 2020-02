Großflächige Werbung für "The New Pope"

04. Februar 2020

Zum Auftakt der neuen Sky Original Production "The New Pope" wird unter dem Motto „Everyone can be a saint“ die Sky TV-Premiere am 20. Februar großflächig und aufmerksamkeitsstark beworben. Nach "Babylon Berlin", "Das Boot" sowie "Der Pass" legt Sky nach. Bereits am 3. Februar 2020 startet die bundesweite, breit angelegte Kampagne zur neuen Sky Originals Serie „The New Pope“; Sendestart am 20. Februar 2020. Neben der klassischen Marketingkampagne über Kanäle wie Kino, OOH, Print, Digital und Social Media bespielt Sky Österreich zudem Megaboards auf der Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße um zusätzliche Aufmerksamkeit zu generieren.

"In diesem Jahr werden wir noch intensiver daran arbeiten die Awareness innerhalb unserer Zielgruppe zu stärken und Sky weiterhin als hochwertigen Serienproduzenten etablieren", so Sky Österreich Marketingleiter Walter Fink.