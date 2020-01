FH Salzburg startet erneut Zertifikatslehrgang Suchmaschinenmarketing

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Salzburg, Fachgruppe Marktkommunikation & Werbung wurde die Fortbildung zum Digital Expert entwickelt.

Ab März 2020 gibt es an der FH Salzburg zum vierten Mal die Möglichkeit, sich zum Suchmaschinenmarketing-Experten ausbilden zu lassen. Der zweisemestrige Zertifikatslehrgang findet berufsbegleitend an insgesamt 30 Ausbildungstagen (Freitagnachmittag und samstags) statt. Der Lehrgang soll eine enge Zusammenarbeit mit Google beinhalten und für diejenigen geeignet sein, die bereits erste Erfahrungen in den Bereichen technische SEO, Conversion-Optimierung, Content-Marketing oder Google Ads gesammelt haben. Zudem sind namhafte Speaker aus der SEO-Branche vertreten, darunter Karl Kratz, Bastian Grimm, Marcus Tandler, Dominik Woijcik, Martin Höllinger und Oliver Hauser.

Die letzten freien Plätze können unter www.fh-salzburg.ac.at gebucht werden.