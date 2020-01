Eva Winterer übernimmt Kommunikationsagenden von Arthur D. Little 

Seit Anfang Dezember 2019 verantwortet Eva Winterer die Marketing- & Kommunikations-Agenden bei Arthur D. Little Austria. In ihrer Funktion als Marketing und Communications Officer ist Eva Winterer unter anderem für den strategischen Ausbau der externe Unternehmenskommunikation zuständig.

„Mit der neu-positionierten Stelle verstärken wir unsere Präsenz in Österreich. Mit ihrer Communications-Expertise ist Eva Winterer ein wertvoller Neuzugang für unser Team und unsere weitere strategische Positionierung.“, so Bela Virag, Managing Partner bei Arthur D. Little Austria.

Beratung bei Transformation

Arthur D. Little zählt seit 1886 zu den Innovationsführern in der Consultingbranche. Das Unternehmen berät Unternehmen, die Strategie, Innovation und Transformation in technologieintensiven und konvergierenden Branchen verbinden wollen. ADL unterhält Büros in den wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt und ist eigenen Angaben zufolge für viele der Fortune 1000 Unternehmen weltweit tätig.