Es war 'nur' der Papst von Sky

Die Aktion nutzte Sky Österreich zum Kampagnen-Start seiner neuen Eigenproduktion „The New Pope“. Mit einer Tour durch einige Landeshauptstädte machte Sky auf den bevorstehenden Start der Serie aufmerksam. Im eigens angefertigten Papamobil wurde der „neue Papst“ tagelang über Österreichs Straßen chauffiert. Tageszeitungen und Social Media griffen das Thema auf.

„Der letzte Papstbesuch in Österreich liegt schon 13 Jahre zurück. So dachten wir uns bei Sky, dass es an der Zeit sei, in Österreich den Segen wieder etwas aufzufrischen“, so Sky Österreich Marketing Director Walter Fink. „Wir bitten um Vergebung und können mit Jude Law und John Malkovich in ,The New Pope‘ ab 20.2. auf Sky sicher einige Tränen trocknen.“

Bereits in der Vergangenheit setzte Sky in punkto Marketing immer wieder auf Aktionen solcher Art. Etwa bei der Kampagne zu „The Walking Dead“: Zum Start der fünften Staffel wurde eine Straßenbahn-Haltestelle mittels Augmented Reality zum „Scary Shelter“ umgebaut und zwei Tage lang von Zombies heimgesucht.