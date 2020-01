Einreichungen für 'Goldener Hahn 2020' noch bis Februar

Mit dem "Goldenen Hahn 2020" zeichnet die niederösterreichische Werbebranche in diesem Jahr kreative und insbesondere nachhaltige Werbeprojekte aus, dieses Mal unter dem Motto "Nachhaltiges Wirtschaften als Motor der Zukunft". Daher auch das visuelle Thema der kommenden Preisverleihung: Wasser als Symbol der Nachhaltigkeit. Die Einreichfrist läuft noch bis zum 21. Feburar und richtet sich an alle Mitglieder der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der WKNÖ. Der Umsetzungszeitraum der Projekte muss zwischen März 2019 und Februar 2020 liegen.

Der "Goldene Hahn" wird wie im Vorjahr in 13 Kategorien vergeben: Out of Home, Print, Digital, Audio, Bewegtbild, Event, Dialog-Marketing, Public Relations, POS/Messearchitektur, Verpackungsdesign, Grafikdesign, Eigenwerbung und Kampagne. Im ersten Schritt wird die Einreichung durch eine Online-Jury nach Punkten bewertet. Die fünf am höchsten dotierten Arbeiten werden dann für die Auszeichnung nominiert. Diese müssen sich im zweiten Schritt einer Fachjury stellen. Aus den Ergebnissen der Online- und der Fachjury werden schließlich die Gewinner ermittelt. Auch heuer werden noch Expertinnen und Experten aus der Kreativbranche für die Online-Jury gesucht.

Die "Hahn Gala 2020" findet am 23. Juni im Casino Baden statt.