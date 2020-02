Drei Neuzugänge für Speed U Up

Speed U Up baut mit seinem Team auch sein Servicegebiet aus. Damit ist die Tiroler Agentur für Social-Media- und Content-Marketing nun in ganz Österreich wie auch im deutschen, südtiroler und schweizer Markt tätig. Ab sofort unterstützen Nathalie Mathoy, Elisabeth Cutka und Elisabeth Marte das Team. Damit wurden auch die Weichen für den Aufbau einer eigenen Design-Abteilung gestellt.

Mathoy wird als Account Managerin das Tiroler Oberland, die Region rund um den Arlberg und die Südostschweiz verantworten. Zuletzt war sie als Leiterin Kommunikation & PR beim TVB Pitztal tätig. Die neue Kollegin Cutka wird als Expertin gür Online MArketing und Digitale Services das Salzburgerland und die Steiermark betreuen. Nach 19 Jahren als Creative Director in der Tiroler Werbeagentur holzweg GmbH übernimmt Marte bei Spee U Up Design und Kreation, was als Themenbereich in der Agentur neu eingerichtet wird. "Frischer Wind tut gut, besonders wenn er hochqualifiziert und eine Bereicherung für Team und Kunden ist“, sagt Geschäftsführerin Eva-Maria Hänel. „Mehr Kapazität kombiniert mit jahrelanger Erfahrung ermöglicht besseren Service für unsere Kunden und noch höhere Qualität.“