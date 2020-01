digiDruck.at und VSG Direktwerbung erhalten Zertifizierung für Qualitätsmanagement

VSG Direktwerbung GmbH und digiDruck.at GmbH haben ihren gemeinsamen Standort in Brunn am Gebirge und bekamen kürzlich das ISO 9001:2015-Zertifikat verliehen. Voraussetzung für den Erhalt ist ein dokumentiertes und in die Organisation integriertes beziehungsweise gelebtes Qualitätsmanagementsystem. In einem Zertifizierungsverfahren werden alle Bereiche und Prozesse eines Unternehmens auditiert. Eine unabhängige Überwachungsstelle stellt nach erfolgter positiver Prüfung die Zertifizierung aus.

"Wir freuen uns, nun auch über diesen international anerkannten Qualitätsnachweis zu verfügen", kommentiert Geschäftsführer Anton Jenzer. "ISO 9001 steht für ein Qualitätsmanagement, das hocheffiziente, transparente Abläufe und Maßnahmen und deren laufenden Verbesserung gewährleistet. Das wiederum schafft Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit", so Jenzer weiter.