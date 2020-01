Die Einreichfrist für den VAMP Award hat begonnen

Der vom „Verband Ambient Media, Promotion und Digital out of Home“ vergebene 9. VAMP Award ist ab sofort ausgeschrieben und wird im März 2020 in Wien verliehen. Alle Kreativ-, Media-, Ambient Media-, Promotion- und DOOH-Agenturen sind ab sofort dazu aufgerufen, ihre Arbeiten einreichen. Der VAMP Award wird in vier Kategorien vergeben und jede Aktivität, die in Österreich zwischen 1.11.2018 bis 31.12.2019 stattgefunden hat und deren Einreichung ab 13.1.2020 bis spätestens 26.1.2020 unter https://vampaward.submit.to digital eingelangt ist, ist teilnahmeberechtigt. Jede Kampagne kann pro Einreichung in maximal zwei Kategorien eingebracht werden. Das Voting der Top 5 Einreichungen wird durch Hochschulen und Experten der Jury vorgelegt. Neu an der Bewertung ist auch, dass Qualität, Kreation und Zielerreichung getrennt bewertet werden. Als besonderes Highlight gilt die Kooperation mit dem IMC.

„Der VAMP Award“, so VAMP Vorstandsvorsitzende Andrea Tassul und Gerhard Huber, “wird völlig neu aufgestellt. Beginnend mit den Einreichkriterien über die Kategorien bis hin zum Voting. Unsere Expertenjury mit internationaler Anbindung wird erweitert, um noch mehr Transparenz und Qualität bei der Jurierung sicher zu stellen. Der VAMP-Award wird somit ein reiner Publikumspreis sein und wir freuen uns auf viele kreative Einreichungen!“