Die beliebtesten Serien & Filme auf Netflix im Jahr 2019

Auf Twitter hat Netflix auf dem offiziellen Account die beliebtesten Serien und Filme des Jahres 2019 vorgestellt. "Die Listen basieren auf der Anzahl der Accounts, die mindestens zwei Minuten einer Serie, eines Films oder eines Specials innerhalb der ersten 28 Tage auf Netflix im Jahr 2019 gesehen haben", heißt es in der Mitteilung.

Top 10 Gesamt

1. The Witcher

2. Murder Mystery

3. 6 Underground

4. Haus des Geldes Teil 3

5. Isn't It Romantic

6. Sex Education

7. Triple Frontier

8. The Irishman

9. The Perfect Date

10. Jumanji: Willkommen im Dschungel

Top 10 Kategorie Filme

1. Murder Mystery

2. 6 Underground

3. Isn't It Romantic

4. Triple Frontier

5. The Irishman

6. The Perfect Date

7. Jumanji: Willkommen im Dschungel

8. Falling Inn Love

9. The Knight Before Christmas

10. El Camino: Ein "Breaking Bad"-Film

Top 10 Kategorie Serien

1. The Witcher

2. Haus des Geldes Part 3

3. Sex Education

4. Stranger Things 3

5. The Umbrella Academy

6. You – Du wirst mich lieben S2

7. How to Sell Drugs Online (Fast)

8. Tote Mädchen lügen nicht S3

9. Riverdale S4

10. The I-Land

Top 10 Kategorie Dokumentationen

1. Unser Planet

2. Das Verschwinden von Madeleine McCann

3. Ted Bundy: Selbstporträt eines Serienmörders

4. Don’t F**k With Cats: Die Jagd nach einem Internet-Killer

5. The Game Changers

6. FYRE: The Greatest Party That Never Happened

7. Cambridge Analyticas großer Hack

8. Streetfood

9. Der Mensch Bill Gates

10. Formula 1: Drive to Survive