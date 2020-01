Deutschland: Drastischer Anstieg der DSGVO-Bußgelder

71 Prozent der Berufstätigen sind im Weihnachtsurlaub erreichbar

Viele Berufstätige schalten auch in den Weihnachtsferien nicht völlig vom Job ab. So sagen 71 Prozent der Berufstätigen, die Weihnachten, zwischen den Jahren und Neujahr Urlaub haben, dass sie in dieser Zeit trotzdem dienstlich erreichbar sind.