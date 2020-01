Claudia Griebler startet mit "Wirbelwind" neue Below-the-Line-Agentur

"Wirbelwind" bietet Komplettlösungen aus einer Hand ­– "egal ob kleines Sampling-Lüftchen oder heftiger Marketingsturm, von der Eventplanung, über die behördliche Genehmigung, vom Personalmanagement inklusive An- und Abmeldung bei der Sozialversicherung, Vertragswesen und so weiter", erklärt Claudia Griebler die Kernkompetenzen ihrer Agentur. Die Mathematikerin und Handelswissenschafterin betreute bereits Unternehmen wie A1, Flughafen Wien, HTC, Motorola, Global Blue, Triumph, WKO, Faber Castell, Bayer Austria und ÖAMTC, "nach 20 Jahren war es jedoch Zeit mit 'Wirbelwind' ein neues Kapitel aufzuschlagen". Zu den ersten Neukunden zählt HMD Global The Home of Nokia Phones.