Chief Information Officer Ulrike Huemer wechselt nach Linz

24. Jänner 2020

Der Stadtsenat Linz bestätigt die Bestellung von Ulrike Huemer als Magistratsdirektorin zum 1. Juni 2020. Die gebürtige Oberösterreicherin ist derzeit als CIO (Chief Information Officer) der Bundeshauptstadt Wien mit der Leitung der Digitalisierungsagenden betraut. So ist sie maßgeblich in das Projekt eines weltweit ersten Kultur-Tokens, das am 27. Jänner in Wien vorgestellt wird, involviert.

„Die beiden einstimmigen Entscheidungen sowohl von Seiten der Hearing-Kommission als auch des Stadtsenates unterstreichen die große fachliche und persönliche Expertise von Frau Ulrike Huemer. Nicht zuletzt durch ihre große Erfahrung im Bereich der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen stellt sie die Idealbesetzung für diese verantwortungsvolle Position dar“, betont der Linzer Bürgermeister Klaus Luger.

Die designierte Magistratsdirektorin Huemer erklärt: „Ich freue mich sehr, in Zukunft für die Stadt Linz diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Ich danke dem Linzer Stadtsenat für das Vertrauen. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die aktuellen Herausforderungen, wie etwa die Digitalisierung, gut zu meistern und einen Beitrag zur Innovation, Verwaltungsmodernisierung und Effizienz in Linz zu leisten!“