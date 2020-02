CCA gibt Startschuss für Kreativ-Kategorien der Young Lions Competition Austria 2020

Die jungen Kreativköpfe werden sich auch heuer bei der Young Lions Competition Austria unter realitätsnahen Bedingungen dem Wettbewerb stellen. Wer die Fachjury überzeugt, fliegt nach Cannes und vertritt Österreich bei der internationalen Young Lions Competition. Gestartet wird am Samstag, dem 7. März, mit dem Briefing in der Kreativ-Kategorie "Digital". Am Freitag, dem 13. März, folgt das "Film"-Briefing. Teilnahmeberechtigt sind Zweierteams, deren Mitglieder nach dem 26. Juni 1989 geboren sind. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Young-Lions-Kreativ-Kategorien sind eigene Kategorien der CCA-Venus 2020. Briefings und Einreichungen erfolgen daher ebenfalls über das CCA-Einreichtool. Die Einreichungen werden von der CCA-Venus-Jury am 24. April am Erste Campus beurteilt. Die Bekanntgabe der Sieger erfolgt bei der Awardshow, am 14. Mai, in der Wiener Gösserhalle. Siegerarbeiten der Young Lions Competition Austria werden über die Creativ-Club-Austria-Website, als auch im gedruckten Jahrbuch veröffentlicht werden.