Caroline Kaiser neue Marketingleiterin bei Navax

Mit Anfang Februar hat Caroline Kaiser (27) die Leitung des Bereichs Marketing der Navax Unternehmensgruppe übernommen. Zuvor war die gebürtige Grazerin Geschäftsführerin von Kaiser CRM und für Marketing und Vertrieb zuständig. Das Start-up wurde im Dezember von Navax übernommen.

Zuvor war Kaiser bei der Firma Unycom in Graz – unter anderem als Head of Marketing und Business Development – tätig. „Als Gründerin und Geschäftsführerin der Kaiser CRM habe ich alle Positionen in einem beratenden Digitalisierungsunternehmen selbst erlebt und gestaltet. Mit diesem Erfahrungsschatz und meinen Erkenntnissen aus der Kundenperspektive kann ich optimal dazu beitragen, dass die Erwartungshaltung der Kunden an Navax als Premium-Anbieter erfüllt werden. Großen Fokus werde ich gemeinsam mit meinem tollen Team darauf legen, dass wir nicht nur Customer Experience und Digitalisierung beraten, sondern auch zum Leben erwecken. Damit entwickeln wir noch nützlichere Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden“, so Caroline Kaiser über ihre neue Rolle.

Digitalisierte Unternehmensprozesse

Navax ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Wien und Niederlassungen im deutschsprachigen Wirtschaftsraum. Mit mehr als 250 Mitarbeitern entwirft, optimiert und digitalisiert Navax Unternehmensprozesse.