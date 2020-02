Aus für Blackberry-Smartphones

Googles Umsatzsprung enttäuscht die Börse

Google hat mit seinem Umsatzwachstum im vergangenen Quartal die Markterwartungen verfehlt. Der Mutterkonzern Alphabet gab am Montag nach US-Börsenschluss ein Plus von 17,3 Prozent auf 46,1 Milliarden Dollar bekannt. Das war das schwächste Wachstum in einem Schlussvierteljahr seit 2015. Analysten hatten mit knapp 47 Milliarden Umsatz gerechnet.