Amazon: Niederlande als Testmarkt für Lebensmittel

Facebook sammelt permanent Daten über Aufenthaltsort seiner Nutzer

Facebook hat zugegeben, dass es Informationen über den Aufenthaltsort seiner Nutzer sammelt, auch wenn diese die Standortbestimmung deaktiviert haben. Das schrieb das US-Unternehmen in einem Brief an US-Senatoren vom 12. Dezember, der am Dienstag in Teilen im Onlinedienst Twitter verbreitet wurde.