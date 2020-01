A1 kündigt "größtes 5G Netz Österreichs" an

Mit 25. Jänner 2020 werden 350 5G Standorte in 129 Gemeinden in ganz Österreich in Betrieb genommen. Damit startet A1 laut eigenen Aussagen das mit deutlichem Abstand größte 5G Netz in Österreich – das „5Giganetz“. Der Verkauf der neuen Geräte und Tarife beginnt am 27. Jänner 2020. #2A1 investiert jedes Jahr rund 450 Mio. Euro in die digitale Infrastruktur Österreichs“, heißt es dazu in einer aktuellen Aussendung.

A1 Telekom Austria Group CEO Thomas Arnoldner, meinte bei der Pressekonferenz gemeinsam mit Sebastian Kurz: „5G ist die Basis der künftigen Digitalisierung Österreichs und wird ungeahnte Möglichkeiten für neue Dienste und Anwendungen eröffnen. Als A1 haben wir uns bei der ersten 5G Auktion 2019 die beste Frequenzausstattung sichern können. In Kombination mit unserem Glasfasernetz resultiert dies nun im größten 5Giganetz. Wir sehen uns als Treiber und Wegbegleiter der Digitalisierung, wir geben den Takt vor und unterstützen damit Industrie, Wirtschaft und Private gleichermaßen.“

Bundeskanzler Sebastian Kurz meinte zum Ausbau: „Wir haben das Ziel, Österreich zu einer der führenden Digitalnationen Europas zu machen. Dafür braucht es eine flächendeckende Breitband-Versorgung in ganz Österreich. Wir wollen, dass vor allem der ländliche Raum von dieser Entwicklung profitiert.“

Für A1 Österreich CEO Marcus Grausam steht auch die Entwicklung der Geschäftsergebnisse im Vordergrund: „Mit unseren Investitionen in den Standort und dem 5Giganetz legen wir den nächsten Grundstein für die digitale Zukunft des Landes. Auf Basis des größten Glasfasernetzes starten wir das 5G Netz von A1 mit 350 Sendestandorten in ganz Österreich, und fast täglich werden es mehr. Mit 5G können durch smarte Technologie, innovative Produkte und Services mit echtem Mehrwert entwickelt und damit digitale Potenziale erfolgreich in Geschäftsergebnisse umgesetzt werden.“

Am 25. Jänner erfolgt in Kitzbühel die Inbetriebnahme des „5Giganetzes“, am 27. Jänner startet der Verkauf in ganz Österreich.