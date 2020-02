Jutta Perfahl-Strilka steigt in die Geschäftsführung von Xing E-Recruiting Österreich auf

Die New Work SE hat für den Geschäftsbereich Xing E-Recruiting Jutta Perfahl-Strilka in die Geschäftsführung für Österreich ernannt.

Jutta Perfahl-Strilka ist bereits seit 2015 bei Xing E-Recruiting und war wesentlich am Ausbau des Wiener Standortes beteiligt. Die New Business Sales Verantwortung für die gesamte DACH-Region sowie das Recruiting und die Verantwortung für den Xing E-Recruiting Standort in Wien liegen ebenso weiterhin in ihren Händen.

"Insbesondere das dynamischen Feld HR verändert sich rasant. Nach innen zeigt sich das in neuen Arbeitsorganisationen und im Wandel der Unternehmenskultur, nach außen in der Darstellung und im Branding als Arbeitgeber – zum Gewinnen von Bewerbern und Talenten für den zukünftigen Unternehmenserfolg", kommentiert Perfahl-Strilk.

Kristina Knezevic trägt als Country Manager nach wie vor die Marktverantwortung für Österreich und führt weiterhin das Account Management Team hierzulande. Wien entwickelte sich in den letzten Jahren zum zweitgrößten Standort innerhalb der New Work SE. Rund 280 Mitarbeiter arbeiten hier bei den Töchtern Xing E-Recruiting, kununu, Prescreen und Honeypot.