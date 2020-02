Schweizer Werbemarkt: Wertschöpfung von 3,3 Milliarden Franken

Die Untersuchung, die vom Forschungsinstitut BAK Economics im Auftrag von KS/CS Kommunikation Schweiz durchgeführt wurde, hat für das Jahr 2018 einen Netto-Kundenumsatz von rund 6,6 Mrd. Franken (6,2 Mrd. Euro) für den Werbemarkt errechnet. Miteingerechnet sind in diesem Wert allerdings die Umsätze in der Schweiz von Internetgiganten wie Apple, Google, Facebook oder auch dem Onlineversandhändler Amazon.

Die Werbewirtschaft im engeren Sinn - lediglich Werbeagenturen und -vermarkter - habe eine direkte Wertschöpfung in der Höhe von rund 1,6 Milliarden erzielt. Jeder Werbefranken habe außerdem einen weiteren Franken Wertschöpfung in anderen Branchen generiert, so dass die gesamte Wertschöpfung etwa 3,3 Mrd. Franken betragen habe.

Insgesamt beschäftigt die Branche in der Schweiz gemäß den Angaben etwas mehr als 22.000 Arbeitnehmer und bezahlt Löhne im Gesamtwert von gegen einer Milliarde Schweizer Franken. Die gesamte kommerzielle Kommunikationsbranche - also unter Einbezug von Stellen in Bereichen wie Marketing oder Sponsoring - beschäftigt demnach in der Schweiz 38.000 Personen.