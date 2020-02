Maximilian Kienberger ist neuer Country Director von SOD

Screen on Demand (SOD) holt sich mit Maximilian Kienberger für seinen Sitz in Wien einen neuen Country Director Austria ins Team. In dieser Position wird er das Produktportfolio im Sinne der Internationalisierungsstrategie vermarkten, das Agenturgeschäft ausbauen und eine Adaption der Produkte an den österreichischen Markt vornehmen. Bis zuletzt war Kienberger als Head of Sales bei Purpur Media tätig, davor in verschiedenen Positionen Pro7Sat.1PULS4 und Goldbach Media.

„Die proprietäre AdTech von SOD und das gesamtheitliche betrachten von Daten, Kreation und Media auf diesem hohen Niveau war für mich der ausschlaggebende Grund, mein Netzwerk und meine Erfahrung bei SOD in Zukunft einzubringen.“ sagt Maximilian Kienberger. Andreas Schröder, Managing Director von SOD, ergänzt: „Der Gewinn von Max – menschlich als auch fachlich – manifestiert unsere Internationalisierungsstrategie. „Das Erschließen des österreichischen Marktes ist Teil unserer Wachstumsambitionen und gliedert sich entsprechend in eine Reihe Neueinstellungen in 2019 und der Eröffnung des Hamburger Standorts ein.“ Neben Hamburg und Wien hat die Agentur, die 2017 gegründet wurde und sich auf digitale Sonderwerbelösungen spezialisiert hat, auch Sitze in München, Düsseldorf und Paris