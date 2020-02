Ghost.Company realisiert DACH-Kampagne für Allen Carr Easyway

Die Firma Easyway setzt zur Bewerbung in der DACH-Region auf die Onlinekompetenz der Full-Service-Agentur mit Standorten in Perchtoldsdorf bei Wien, München und Zürich. Nachdem die Google-Kampagne bereits im Jänner übernommen wurde, kommen in den nächsten Wochen und Monaten weitere Online-Plattformen hinzu und auch die Überarbeitung klassischer Werbemittel ist geplant. "Wir werden einerseits auf unsere Erfahrungen als zertifizierter Google-Partner zurückgreifen und zugleich neue Wege mit ungewöhnlichen Botschaften gehen. Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt, denn abschreckende Kommunikation hat definitiv den gegenteiligen Effekt", so Michael Mehler, Gründer und Inhaber der Ghost.Company. Ein wesentlicher Eckpfeiler der Inbound-Kampagne wird auch die BtoB-Ausrichtung sein. Unternehmen und deren Mitarbeiter werden nun auch online gezielt angesprochen.