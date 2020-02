Xing startet Österreich-Kampagne für eine neue Arbeitswelt

Das Business-Netzwerk möchte sich als Vorreiter der New-Work-Bewegung positionieren und lanciert eine digitale Out-of-Home-Kampagne in Wien, Linz sowie Graz.

"Die Xing Kampagne 2020 ist ein humorvolles Plädoyer für ein besseres Arbeitsleben – die auch Rücksicht

nimmt auf die Arbeitskultur und die Sprache in Österreich", betont Sandra Bascha, Corporate Communications Manager Österreich. Austro-Pop dienten bei der Kampagnenentwicklung als Ideengeber für Claims. Sprüchen wie "Letzte Nocht woa a Nocht im Büro fia mi" (inspiriert von Seiler und Speers "Ham kummst") wird etwa entgegengehalten mit: "Eigentlich geht das heute anders". Ab 10. Februar werden drei Sujets als Out-of-Home-Kampagne auf Digital Citylights und Infoscreens in Wien, Linz und Graz gezeigt. Entwickelt wurde die Kampagne in Zusammenarbeit mit der Hamburger Kreativagentur Publicis. Für die strategische Mediaplanung ist die Hamburger Agentur Crossmedia verantwortlich.