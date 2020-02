Tanja Ehrlich leitet Ryanair-Kommunikation im DACH-Raum

Tanja Ehrlich verantwortet den DACH-Raum für den Billigflieger Ryanair. Die PR und Kommunikationsexpertin kommt von Grand City Property aus Berlin, wo sie von 2015 bis 2019 als PR-Managerin tätig war.

Bei der Fluggesellschaft kümmert sie sich seit Anfang Januar umd die PR- und Kommunikationsaktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dies gab Ryanair am Donnerstag bekannt. Chiara Ravara, internationale Kommunikationschefin, sagte hinsichtlich Ehrlich künftiger Arbeit: “Dies sind aufregende und herausfordernde Zeiten für Ryanair: Unser Flugverkehr wächst und wir bauen unsere Position als Europas Fluggesellschaft mit der ehrgeizigsten Umweltagenda weiter aus.” Ehrlich werde mit den Stakeholdern in der DACH-Region direkt kommunizieren, so Ravara.