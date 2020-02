Twitter knackt Milliardenmarke beim Umsatz

Damit übertrifft Twitter die Erwartungen der Experten. Analysten waren von 996,7 Millionen Dollar Umsatz ausgegangen. Das gab dem US-Kurznachrichtendienst auch einen Schub am Aktienmarkt: Die Aktien legen vorbörslich in New York mehr als sechs Prozent zu.

Auch unter den Usern erfreut sich Twitter steigender Beliebtheit: Bei den monetarisierbaren täglich aktiven Nutzern zählt Twitter 152 Millionen - und damit ein Plus von 21 Prozent. Der Gewinn sank im Vergleich zum Vorjahr von 255 Millionen auf 153 Millionen Dollar.

Er sehe Twitter mehr als "Interessensnetzwerk und weniger als soziales Netzwerk", betonte Twitter-CEO Jack Dorsey. Erst am Dienstag kündigte der Kurznachrichtendienst an, künftig Beiträge, die manipulierte Medien enthalten, unter bestimmten Bedingungen kennzeichnen und in einigen Fällen auch entfernen.