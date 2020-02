"Mein Kinderradio" startet österreichweit

Im Sommer 2014 ist der Sender auf der 103,2 in Wien gestartet, 2018 hat man sich für eine zusätzliche Ausstrahlung in Wien via DAB+ entschieden (HORIZONT berichtete). Nun geht "Mein Kinderradio" mit der Verbreitung des Programms in ganz Österreich den nächsten Schritt. "Wir werden dadurch zu einer attraktiven Werbeoption für nationale und internationale Marken und können mit diesen zusätzlichen Einnahmen weiter an einem kindgerechten und pädagogisch wertvollen Hörangebot für Kinder und deren Eltern und Großeltern arbeiten", betont Kinderradio-Gründer Thomas Rybnicek.