Die Marke, die in den vergangenen 20 Jahren für verkaufsorientierte, klare sowie unkonventionelle Werbung stand, ist ab Ende März Geschichte.

Zum Start von Magenta im Mai 2019 wurde auch das Ende von Telering eingeläutet und am 23. März verschwindet die Marke vom Mobilfunkmarkt. Im hart umkämpften Billigsegment schaffte es Telering häufig, sich in der Kommunikation – trotz eines geringeren Mitteleinsatzes – vom Mitbewerb abzuheben. Acht Jahre lang fungierte etwa "Der Inder", verkörpert von Schauspieler Ramesh Nair, als das Aushängeschild des Unternehmens. Die Agentur Blink inszenierte damals die Werbelinie.

Bereits 2003 gingen die berühmten Speckmännchen vor dem Hintergrund überzogener Tarifpreise am österreichischen Markt an den Start. Telering stand mit dem "Weg mit dem Speck"-Claim für Tarife zu niedrigen Preisen. Nach der erfolgreichen "Inder"-Phase (2008 bis 2016) starteten die Schlauberger, die eine Vielfalt an Angeboten, die auf unterschiedliche Typen zugeschnitten waren, zur Wahl hatten.

Für bestehende Kunden ändert sich nicht viel. Mit dem Markenwechsel zu Magenta gibt es für Kunden, die bisher einen Telering-Tarif hatten, daher keine vertraglichen oder inhaltlichen Änderungen. Sie werden ab sofort im Rahmen einer Informationskampagne informiert. Um das Billigsegment am Mobilfunkmarkt nicht vollständig an die Konkurrenz zu verlieren, wurden neue Billigtarife unter dem Namen "Hi!Magenta" eingeführt. Vor rund 15 Jahren wurde Telering von T-Mobile Austria für 1,3 Milliarden Euro übernommen.