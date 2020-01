Diversität bleibt in der Medienbranche nur ein Schlagwort

Mangelnde Diversität wird in der Medienbranche aktuell heftig diskutiert. Zwei Journalistinnen berichten von den alltäglichen Hürden in Österreichs Medien.

Mittwochabend im Bezirksgericht Meidling. Angeklagt war die mangelnde Diversität im österreichischen Journalismus – zumindest symbolisch. Zum fünften Mal lud die Veranstaltungsreihe Courtroom Meidling zum Gespräch zu aktuellen gesellschaftspolitischen Problemen.

Diesmal wurde die Frage gestellt, wie inklusiv die österreichische Medienlandschaft ist. Die ernüchternde Antwort darauf gaben die beiden Journalistinnen Tanya Kayhan und Vanessa Spanbauer. Kayhan war als Journalistin in Afghanistan – unter anderem bei Voice of America TV und 1TV – , bevor sie aus ihrer Heimat flüchten musste. 2011 im sicheren Österreich angekommen, sah sie sich aber mit neuen Problemen und Herausforderungen konfrontiert: „Als Arbeitssuchende hatte ich mit Diskriminierung am Arbeitsplatz zu kämpfen.“ Sie musste zunächst am Flughafen Wien arbeiten, weil sie in der Medienbranche keinen Job finden konnte. Falls sie doch die Gelegenheit bekam, bei einem Medium zu arbeiten, dann meistens für Nischensendungen.

Tanya Kayhan versuchte trotz jahrelanger Erfahrung vergeblich einen Fuß in die österreichische Medienbranche zu bekommen. (Foto: Christian Lendl, https://www.christianlendl.com/)

Das sei ein Problem: „Wenn ich für ein Medium arbeite, will ich nicht nur Sprecherin für meine Community sein. Ich will auch wie die anderen Menschen nicht nur im Migrations- oder Integrationsbereich arbeiten“, sagt Kayhan, heute bei oe24.TV tätig.

Mut zur Offenheit

Von Erfahrungen mit Rassismus konnte Vanessa Spanbauer, Chefredakteurin des Magazins fresh, berichten. Nach einem Praktikum bei einem Radiosender wurde die gebürtige Österreicherin gefragt, warum sie eigentlich so gut deutsch spreche. Eine Frage, die sie ausschließlich aufgrund ihrer Hautfarbe gestellt bekommen hatte. „Ich weiß, sollte ich je etwas anstellen, wäre ich in der medialen Berichterstattung die wütende Afrikanerin, obwohl ich noch nie in Afrika war“, kritisiert Spanbauer die tendenziösen Berichte in Medien über Schwarze Menschen.

Mehr Mut fordert Vanessa Spanbauer von Redaktionen, wenn sie neue Journalisten rekrutieren. (Foto: Christian Lendl, https://www.christianlendl.com/)

Mehr Diversität könne man erreichen, indem man mehr Offenheit zeige: Redaktionen müssten bei der Mitarbeitersuche mehr Mut zeigen „und nicht die Person nehmen, bei der man sich hundert Prozent sicher ist, dass sie zum Job passt.“ Denn das führe unweigerlich dazu, dass immer die gleichen Bewerber die Jobs bekommen. „Wenn man versucht, so zu bleiben wie man ist, ist das vielleicht nicht die beste Strategie“, gibt Spanbauer der sich ständig wandelnden Medienbranche Stoff zum Nachdenken.