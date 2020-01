'Darum will ich mit einer Agentur nicht kämpfen müssen'

Das Interview ist bereits in der Ausgabe 4/2020 des HORIZONT erschienen. Noch kein Abo? Hier klicken.

HORIZONT: Frau Breyer, Sie kündigten in Ihrem Antrittsstatement als Marketingleitung effiziente Markenführung und einen weiteren Ausbau der regionalen Marktführung an. Wie genau?

Veronika Breyer: Mit der Neupositionierung 2014 haben wir es geschafft, uns von anderen Milchmarken zu differenzieren. Der Standort vor den Toren Wiens hilft natürlich dabei, in Wien und im Ballungsraum zu wachsen. Wir werden auf die ­modernen Konsumentenbedürfnisse im Raum stärker eingehen. Diese verschieben sich mehr vom Löffelprodukt zu den Drinks – die Menschen brauchen schließlich eine Hand für das Handy (lacht).

Erik Hofstädter: Wir wollen vor allem die Markenkonsistenz fortführen. Man überlegt sich vorher genau, was man tut – und zieht es dann lange durch. Natürlich kommt es zu feinen Adaptierungen, aber wir machen nicht alle drei Jahre komplette Kampagnenschwenks. Der schwierigste Job im Marketing ist, konsequent zu sein. Immer alles machen kann jeder, nur ist das selten erfolgreich. Wir machen Marketing, um zu verkaufen, nicht für Werbepreise. Hier von den Consumer Insights bis zur Kampagne nun alles in einer Hand zu haben, sehen wir dabei als größten Vorteil.

Ist eine Agentur nur Postbote, macht es wenig Sinn, sie zu behalten.



Alles in einer Hand, sprich alle Agenturagenden, haben Sie seit nun einem Jahr.

Hofstädter: Es war ein schrittweiser Prozess, den wir mit gewissen Mediagattungen vor drei Jahren begonnen haben. Wir wollten einfach schneller werden, Kosten waren nicht der Hauptgrund. Ist eine Agentur nämlich nur Postbote, macht es wenig Sinn, sie zu behalten.



Vergangenes Jahr meinten Sie bei einer Veranstaltung, bei den Mediaagenturen hätte sich in den 20 Jahren, die Sie in der Branche tätig sind, trotz neuer technischer Möglichkeiten wenig verändert und dass Agenturen zu viele Angestellte hätten. Das ist schon ein nicht unerheblicher Vorwurf.

Hofstädter: Die heutigen TV-Pläne zum Beispiel stammen immer noch aus der Steinzeit. Zig Agenturmitarbeiter arbeiten in Planung und Einkauf – der Output ist dann eine Pivot-Tabelle. Heutzutage sprechen wir alle von Künstlicher Intelligenz, während dort 20 günstige Arbeitskräfte die Pivot-Tabellen zum Sender schicken. Der Sender checkt, ob dafür noch Sendezeit zur Verfügung steht, und dieses Spiel geht dann ein paarmal hin und her.

Breyer: Und dann sind die Zeiten mangels Real-Time-Daten oft nicht mal mehr verfügbar.

Hofstädter: Die technischen Möglichkeiten gibt es, aber keine Mediaagentur hat bisher das Geld dafür in die Hand genommen. Allerdings arbeiten die Agenturen meines Wissens im Hintergrund teilweise schon an Lösungen, um effizienter zu werden, was sicher der richtige Weg ist.



Wir sprechen hier über klassische Werbung. NÖM ist auch bekannt dafür, auf Online komplett zu verzichten. Falls Sie es doch tun würden …

Hofstädter: … würde ich gerade Online inhouse abwickeln.



Großunternehmen wie Rewe und die ÖBB holen Agenden auch inhouse, lassen aber Media und Programmatic bewusst bei den Agenturen.

Hofstädter: Ich kenne die Kommunikationsstrategie und dahinterliegenden Insights der Unternehmen nicht und kann daher deren Vorgehen nicht beurteilen. Ich persönlich würde es anders handhaben. Hin und wieder kann man als kleinerer Player wie die NÖM vielleicht mutiger sein.



Zu wenig Mut ist also der Grund?

Hofstädter: Will man eine sehr spitze Positionierung erreichen, ist eine Agentur wahrscheinlich besser. Aber im Massenmarkt gibt es in ­Österreich bei Programmatic und Online nur ganz wenige Anbieter, drei bis vier in jedem Mediabereich. Mit rund 16 Kontakten decke ich als Marketingleiter Media also komplett ab. Schaffe ich es nicht, ein tieferes Verständnis zu entwickeln, habe ich den falschen Job.

Breyer: Mit den Medien direkt zusammenzuarbeiten, bringt Effizienz und Schnelligkeit. Der Markt erfordert schnelles Reagieren, und die Medien liefern viel kreativen Input für ihren Kanal. Sie möchten ja für den Kunden da sein und gemeinsam mit ihm Ideen entwickeln. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, sei es mit den Sendern oder Printverlagen. Die kreativen Köpfe sind vorhanden, der Kanal ist da, und die Produktion ist inhouse greifbar. Man kommt auch auf Ideen, die sonst durch den Agenturfilter fallen würden.

Hofstädter: Oft wird noch immer zuerst Kreation gemacht, um danach die Kanäle durchzudeklinieren. Denke ich aber nicht schon im Vorfeld die mediale Aussteuerung mit, passt die Kreation irgendwann nicht mehr dazu.

Breyer: Als Kunde ist man aus Kreativsicht oft der Spielverderber, weil wir das Produkt in der Kampagne zeigen wollen. Darum will ich mit einer Kreativagentur nicht kämpfen müssen. Agenturen sollten verstehen: Es geht ums Verkaufen.



Sie vermissen also auch den seit Jahren von den Agenturen selbst gepredigten integrativen Ansatz?

Hofstädter: Wegen unterschiedlicher Geschäftsinteressen kann der Ansatz auch gar nie vollzogen werden. Natürlich gibt es einige wenige Kreativagenturen, die das früh erkannt haben und Media selbst machen, diese sind meines Wissens damit sehr erfolgreich.

Mit den Medien direkt zusammen zu arbeiten, bringt Effizienz und Schnelligkeit.



Geht aber der Blick von außen bei Ihnen nicht verloren?

Hofstädter: Das ist ein valider Punkt: Der Counterpart in der Diskussion geht durchaus verloren. Es kommt jedoch darauf an, intern keine Ja-Sager aus Prinzip zu haben. Hierarchisches Denken bleibt hier außen vor. Will ich weiterhin die kreativste Idee, muss ich extern gehen – davon bin ich nach wie vor überzeugt. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen: Agenturen haben eine große Berechtigung, ihr Modell ist aber nicht zeitgemäß. Es gibt meist eine Strategieumsetzung, dann kommt die nächste Kampagne. In vielen Unternehmen sitzen mittlerweile ehemalige CFOs, die ­Effizienzthematik wird wichtiger. Bisher blieben Agenturen sehr verschont. Und: Betriebsblindheit stellt sich auch bei Agenturen ein, die seit zehn Jahren denselben Kunden ­betreuen.



Zum Mediamix: Während Produkte wie Fru Fru österreichweit erhältlich sind, sind die klassischen Milchprodukte nur in der Ost-Hälfte erwerbbar. Regionale Werbung müsste somit einen großen Stellenwert einnehmen.

Hofstädter: Das ist ein Punkt, weshalb wir uns mehr von TV in Richtung Out-of-Home und Print verlagern. Unsere „Pro“-Linie etwa gibt es österreichweit im Handel, hier macht TV nach wie vor Sinn. Die Dachmarke NÖM, vorwiegend im ­ostösterreichischen Handel erhältlich, hat durch TV einen Streuverlust von 40 Prozent – das ist an Effizienz sicher zu überbieten.

Breyer: TV ist unser Imagetool, Print und Außenwerbung nutzen wir für regionale Produktwerbung.

Die Exportquote von NÖM liegt bei 45 Prozent. In Italien etwa sind Sie mit den Marken Milk und Viva vertreten. Wie anders ist Italien?

Hofstädter: In Italien sitzt eine selbständige Tochtergesellschaft von uns mit 40 Mitarbeitern und einer eigenen Marketingabteilung. Italien ist unser erfolgreichster Exportmarkt und unsere Tochter verfügt auch über ein größeres Marketingbudget als wir in Österreich. Die Positionierung ist dort zudem eine andere, da es sich um einen deutlich schwächer entwickelten Milchmarkt handelt und die Konsumenten noch mit Themen abgeholt werden müssen, die in Österreich vor zehn Jahren relevant waren. Hierzulande geht es bei uns nie um den Rohstoff, den Bauern oder die Kuh, sondern mehr um den Konsumenten. Der Markt ist in Italien auf Handelsseite noch nicht so konzentriert und so erwarten wir auch heuer wieder ein zehn- bis zwölf-prozentiges Wachstum.

‚Milch ist der tägliche Begleiter für alle, die bewusst durchs Leben gehen‘, heißt es auf Ihrer Website. Sagte man früher, Milch sei in der Ernährung unerlässlich, behaupten nun viele, sie sei schädlich. Etwas Schlimmeres kann einem Milchproduzenten kaum passieren, oder?

Hofstädter: Ja, das hat auf die Branche einen massiven Einfluss. Es herrscht eine große Verunsicherung, vor allem unter jungen Müttern, da Ärzte bei Verkühlung von Kindern oft von Verschleimung durch Milch sprechen. Medizinisch gibt es für diese Vorwürfe keine Evidenz, aber googelt man „Milch“, sind sieben der zehn top gerankten Links negativ behaftet.



Wie reagieren Sie darauf – unter Wahrung der Authentizität?

Hofstädter: Vor drei Jahren starteten wir eine Aufklärungskampagne mit dem Kurier: Die Idee war, dass die AMA diese Idee weiterträgt, da das ein Kategorie-, kein Markenjob ist. Das hat sie nicht gemacht und stattdessen lieber kommuniziert, dass die Industrie gentechnikfrei ist. Nach harter Arbeit ist sie das Gott sei Dank seit zehn Jahren, Österreich nimmt das natürlich als gegeben. Man sollte dem Konsumenten nun erklären, was Milch für ihn tun kann. Nachdem wir merkten, dass andere Institutionen nicht an der Initiative interessiert sind, beschlossen wir, unser Geld ausschließlich in unsere Marke zu investieren. Die Milchwirtschaft sollte von der Denke über die glückliche Kuh auf der Wiese ab- und hinkehren zu den Needs der Konsumenten.



Aber ist es nicht eben die glückliche Kuh, die dem Konsumenten immer wichtiger wird, so wie die Themen Nachhaltigkeit und Tierwohl generell?

Breyer: Ja, aber die glückliche Kuh ist in Österreich zum Glück wie Gentechnikfreiheit ein Hygienefaktor, kein Motivationsfaktor.

Werden Sie Ihre nachhaltigen Vorzüge dennoch im Marketing stärker betonen?

Hofstädter: 2016 launchten wir die Kampagne, dass wir die erste CO2-neutrale Molkerei waren, letztes Jahr eine über die „nachhaltigste Milchflasche“. Aber wir hätten kein Budget, alle Informationen unterzubringen. Außerdem merkt man bei den „MaFos“: Die Österreicher geben immer öfter sozial verträgliche Antworten, während nach einer halben Stunde mit einer Fokusgruppe herauskommt, dass ihre Prioritäten mit Tierwohl, Bio und Regionalität schockierend wenig zu tun haben. Daher führen wir auch keine quantitativen „MaFos“ mehr durch – und könnten auch nie bei der Effie teilnehmen (lacht). Wir leben halt von Verkaufszahlen.