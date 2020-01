Disney+ kann bereits mehr als 40 Millionen Abonnenten verzeichnen

Offenbar dürften sich die Prognosen, laut denen Disney+ den weltweiten Streamingmarkt nochmals stark aufmischen könnte, bewahrheiten: Gemäß einer aktuellen Analyse des US-Marktforschers Sensor Tower hat der im November gestarte Streamingdienst jetzt 41 Millionen Abonnenten. Nach eigenen Angaben hatte man bereits am ersten Tag die Grenze von zehn Millionen Abonnenten überschritten, eine offizielle Zahl zur weiteren Entwicklung gibt es bislang nicht.

Dabei ist Disney+ bisher nur in fünf Märkten aktiv: neben dem US-Heimatmarkt in Kanada, Australien, Neuseeland sowie den Niederlanden. Die erste große Welle beim internationalen Rollout erfolgt erst am 24. März – unter anderem in Österreich, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien (HORIZONT berichtete). Im vierten Quartal des letzten Jahres war Disney+ in den USA die am häufigsten heruntergeladene App bei Google Play und in Apples App Store.