Neue Sprecherin für Checkfelix in Österreich

Mit 1. Jänner 2020 hat Lea Stadler die Funktion der Unternehmenssprecherin für die Reisesuchmaschine Checkfelix in Österreich übernommen. In ihrer neuen Funktion als Sprecherin für das Portfolio des Reisesuchmaschinenanbieters Kayak im DACH-Raum – und damit auch für Checkfelix – begleitet Stadler die Wachstumsstrategie und verfolgt die Performance gemeinsam mit Partnern und Marketingteam.

Die in Frankreich und Deutschland aufgewachsene Managerin spricht vier Sprachen und war in den vergangenen fünf Jahren im Investment Banking tätig. Stadler hat einen zweifachen Bachelor in International Management der Business School ESB Reutlingen und NEOMA Reims sowie einen dreifachen Master in Management der Business School EMLYON, LMU und Aston.

"Bei Checkfelix nehme ich eine analytische und strategische Rolle ein und kann damit meine Leidenschaft für Reisen und Technologie verbinden. Das fühlt sich gut und richtig an und ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2020, in dem sich der eingeschlagene, strategische Weg voll entfalten wird", so Lea Stadler