'Das ständige Sich-Beweisen macht müde'

Bianca Jankovska, auch bekannt als ‚­Groschenphilosophin‘, spricht mit HORIZONT über ihren feministischen Medien-Podcast ‚Tired Women‘, prekäre Arbeitsbedingungen in der Kreativbranche und darüber, warum es an Gegenöffentlichkeiten mangelt.

In Ihrem neuen Podcast „Tired Women" sprechen Sie mit Medienmacherinnen über ihre Situation in der Branche. Was genau macht diese Frauen denn so „müde"?

Das Autorinnendasein muss man sich schon antun wollen. Für die meisten Frauen hat es wenig mit einer avantgardistischen Existenz zwischen rotem Teppich und fließender Kreativität, und viel mehr mit bürokratischen Antragsstellungen, unbeantworteten Pitches an Redaktionen oder „Diskussionen“ unter Artikeln zu tun. Das alleine macht schon müde! Das ständige Sich-Beweisen und „da raus gehen“. Viele Autorinnen, Journalistinnen und Medienmacherinnen, die den deutschsprachigen Raum mit Haltung und Herzblut prägen, nehmen zudem in Kauf, aufgrund ihres vermeintlich unkonventionellen Aussehens, Auftretens oder einer starken Meinung zurechtgewiesen zu werden. Im Tired-Women-Podcast geht es deshalb bewusst um Aspekte, die beim Konsumieren der fertigen Inhalte gerne von Publikum und Feuilleton vergessen werden: Schlaflose Nächte vor Deadlines, respektvolle Kritiken aber auch der Kampf für die eigene Unabhängigkeit. Was macht es mit einem, den öffentlichen Diskurs zu gestalten? Warum müssen „starke“ Frauen auf dem Cover brav lächeln? Und wie können wir uns gemeinsam einen Raum in diesem Internet bauen, in dem nicht das Individuum, sondern das System kritisiert wird, in dem wir arbeiten?



Sie haben einige Jahre für große Medienhäuser geschrieben, dem Journalismus dann aber den Rücken gekehrt. Was sind Ihre größten Kritikpunkte an der Branche?

Die Festanstellung kam mit einem enormen Produktionsdruck, das Freischreiben kam mit Hungerlöhnen.

Ausprobiert habe ich in den Jahren 2015 bis 2018 so einiges. Eine Festanstellung als Staff-Writer. Freiberufliches Schreiben. Buchschreiben. Teilzeitarbeiten und daneben unbezahlt weiterschreiben. Geschrieben habe ich viel, zu meinen Bedingungen war es selten. Die Einschränkungen spürte ich bei jeder neuen Arbeitsform in anderer Weise. Die Festanstellung kam mit einem enormen Produktionsdruck, das Freischreiben kam mit Hungerlöhnen. Im Sommer 2018 hörte ich offiziell auf, für andere zu schreiben. Ein Grund dafür war auch der Fakt, dass das einfache Nutzungsrecht, das Autorinnen in der Regel zeitlich unbegrenzt an das Medium abtreten, uns Schreibende benachteiligt. Man bekommt einmalig 150 bis 400 Euro für einen Text, und das Medium darf damit für immer machen, was es möchte? Ihn nach zwei Jahren nochmal rauskramen, nach drei und vier? In Archive packen? Den Traffic, die Klicks, die Medien mit unseren Ideen generieren und für die Berechnung von Werbegeldern heranziehen, helfen langfristig nur dem Medium. Nicht uns Autorinnen. Wir haben davon im besten Fall ein paar neue Follower, wenn wir überhaupt verlinkt werden. Im schlimmsten Fall einen Shitstorm und etliche Mails im Posteingang, wenn wir uns das nächste Mal an den Computer setzen. Unbezahlter Mehraufwand in seiner Reinform.

Vor etwa einem Jahr haben Sie einige Beiträge Ihres Blogs „Groschenphilosophin" sowie Ihren ersten Podcast „Badass by Nature" hinter eine Steady-Paywall gestellt. Ein riskanter Schritt?

Wenn man sich das Ergebnis ansieht, eindeutig nicht. Der Schritt war für mich sehr selbstbestimmt und hat sich als das Beste herausgestellt, das ich hätte machen können. Mein Content bringt mir kontinuierlich Geld ein, das war bei Artikeln nicht so. Außerdem bin ich heute, anderthalb Jahre nach dem Start des Crowdfundings auf Steady die erste Österreicherin, die fast 500 Unterstützerinnen hat und davon ihren Lebensunterhalt in Berlin bestreiten kann. Und zwar besser als zu meinen Zeiten als freie Journalistin. Denn ich war jeden Monat von vorne davon abhängig, ob irgendjemand meine Ideen kaufen würde. Diesen Druck habe ich nicht mehr. Ich kann endlich das schreiben und produzieren, was ich wirklich schreiben und produzieren möchte. Unabhängig von einer Chefität, die mich behindert.

Nachdem Sie auch einen kostenlosen Podcast gelauncht hast, haben einige Ihrer Steady-SupporterInnen ihr Abo gekündigt, bei dem die niedrigste Beitragssumme bei drei Euro liegt. Was sagt das über die Medienkonsum-Mentalität im deutschsprachigen Raum aus?

Es gibt keine feministische Gegenöffentlichkeit, wenn sie nicht finanziert wird.

Internationale Vergleiche zeigen, dass die Deutschen und Österreicher nicht unbedingt großzügig Geld für digitale Newsangebote dalassen. Es gibt eine Faustregel: 95 Prozent des Publikums zahlt nicht, 5 Prozent sind bereit zu zahlen. Ich muss aber zur Verteidigung sagen, dass nach meiner Kritik an der Zahlungsunwilligkeit wieder einige neue Supporter dazu gekommen sind. Aber ja, es nervt schon, immer wieder darüber aufzuklären, dass gute Arbeit nicht aus dem Nichts entsteht. Oft muss ich (leider) mit brachialen Mitteln verdeutlichen, dass es keine alternative, feministische Gegenöffentlichkeit gibt, wenn sie nicht finanziert wird. Dass das oft ausgerechnet Frauen tun, die selbst von prekären Arbeitsverhältnissen betroffen sind oder waren, macht mich traurig. Gleichzeitig bonden wir über die Dinge, die in dieser Welt falsch laufen. Ich bin die Anlaufstelle für die Sorgen vieler — nicht nur unzufriedener Journos — und ich weiß, dass mir extrem viel Vertrauen entgegengebracht wird. Aber ja, ganz grundsätzlich geben Menschen lieber 5 Euro für eine Homemade-Limonade oder ihr eigenes kurzfristiges Vergnügen aus, als anderen Menschen Zeit für Recherchen zu ermöglichen.

Ihr Buch trägt den Titel „Das Millennial-Manifest". Mit welchen Problemen haben Millennials in der Kreativwirtschaft zu kämpfen?

Das Thema ist riesengroß. Am besten, alle Interessierten schauen mal auf meinem Instagram-Account @groschenphilosophin vorbei. Dort thematisiere ich so manche Absurdität aus der Praxis in Form von Posts, Stories oder Memes, gebe Tipps für leidenschaftliche Meeetingvermeider und stärke Menschen, sich nicht unter Wert zu verkaufen.

Wie sieht für Sie das optimale 'Modern Work Life' aus?

Vier Stunden pro Tag arbeiten – danach ist der Kopf meist eh leer – und den Rest so verbringen, wie man das aus den Schulferien kennt. Baden, Sport, Freundinnen und Freunde treffen. Singen! Viel lachen, gut essen. Ich liebe das „einfache“ Leben und meine Routinen, die ich mir geschaffen habe, wenn ich den Schreibtisch verlasse. Ich bin absolut kein Workaholic. Niemand, der sich über den Beruf definiert, das ist mir mehr so passiert.