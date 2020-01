Cosima Serban ist Vizepräsidentin des iab austria

Digitalexpertin folgt Alexandra Vetrovsky-Brychta in dieser Position nach.

Das interactive advertising bureau austria (iab) hat mit Cosima Serban eine neue Vizepräsidentin. Sie folgt in dieser Funktion Alexandra Vetrovsky-Brychta nach, die das Amt bei Österreichs größter Interessenvertretung der Digitalwirtschaft auf eigenen Wunsch zurückgelegt hat. Serban hatte bereits Vorstandsfunktionen innerhalb des iab austria inne und zeichnete in der letzten Funktionsperiode, von 2017 bis 2019, unter anderem für die Ausrichtung der Knowledge-Events verantwortlich.

Laut iab möchte Serban "die Interessen der gesamten heimischen Digitalwirtschaft in den Vordergrund der Aktivitäten stellen. Gemeinsam mit einem aktiven und professionellen Vorstandsteam "möchte sich Serban insbesondere auf die Kernaufgaben des iab austria in den Bereichen Ausbildung, Entwicklung verbindlicher Standards und Schaffung tragfähiger Rahmenbedingungen für die heimische Digitalwirtschaft einsetzen", heißt es in einer Aussendung.

„Cosima ist bestens in der Branche vernetzt und kennt die Vielseitigkeit der Digitalwirtschaft mit ihren breit gefächerten Bedürfnissen. Als Vizepräsidentin wird sie zum Erreichen unserer gesteckten Ziele maßgeblich beitragen. Durch ihr mehrjähriges Engagement im iab austria steht sie für Konstanz, um auf erreichten Erfolgen aufzubauen“, bestätigt iab-Präsident Markus Plank.

„Das iab austria vertritt eine breite Basis, deren Interessen für mich absolute Priorität genießen. Die erreichten politischen Erfolge werden wir mit unseren Schwesterverbänden auf europäischer Ebene konsequent weiterverfolgen, um nachhaltige Lösungen zu erzielen. Im Konstrukt einer effizienten internationalen Organisation liegt unser Fokus auf national relevanten und realisierbaren Themen, die wir mit einem schlagkräftigen Team und im gemeinsamen Interesse aller Mitglieder und der gesamten Branche im Dialog mit allen relevanten Stakeholdern angehen werden. Gemeinsam mit Markus wollen wir Partikularadressen im Sinne des großen, gemeinsamen Ganzen weniger Raum geben“, dankt Serban für das entgegengebrachte Vertrauen.

Cosima Serban wurde 1987 geboren und absolvierte Ausbildungen in Social Media Management, Online Marketing, Event Management sowie Marketing & Sales. Ihr Einstieg ins Agentur-Business erfolgte 2013 bei der Dentsu-Aegis-Agentur iProspect, von der konzernintern zu Carat Austria wechselte, bevor sie 2015 bei Publicis Media anheuerte, wo sie zuerst als Digital Lead für Performics und in weiterer Folge als Account Director Digital für iBeauty und schließlich als Group Account Director für Newcast tätig war. 2018 wechselte schließlich als Chief Strategy Officer zu e-dialog, bevor sie sich im September 2019 mit ihrem eigenen Beratungsunternehmen selbstständig machte. Seit 2017 ist sie Vorstandsmitglied des iab austria. Als Speakerin teilt die Digitalexpertin ihr Digital-Know-how unter anderem bei beim Fifteen Seconds Festival, der Moving Forward Conference (Wien und New York City), den Mobile Marketing Innovation Days oder der Neovideo mit der Branche.