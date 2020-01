Globale Recruiting-Trends für das Jahr 2020

In ihrer diesjährigen Ausgabe des Global Talent Trends Report stellt die Karriereplattform LinkedIn vier Trends vor, die die Arbeitswelt im Jahr 2020 weltweit prägen sollen. Demnach wird die Employee Experience wichtiger, People Analytics wird eine größere Rolle spielen, Stellen werden verstärkt intern besetzt und das Altersspektrum innerhalb der Belegschaft verbreitert sich.

Die Trends basieren auf einer E-Mail-Umfrage unter weltweit mehr als 7.000 Personalern und einer Auswertung der Datenpunkte von mehr als 660 Millionen LinkedIn Mitgliedern, darunter 14 Millionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

"Die Trends des Jahres 2020 sind Folgen des sich weiter verschärfenden Fachkräftemangels", meint Barbara Wittmann, Country Managerin DACH bei LinkedIn. "Arbeitgeber rücken zunehmend die Employee Experience in den Fokus, weil sie begehrten Talenten heute mehr bieten müssen als nur ein gutes Gehalt. Dazu gehören auch Karriere- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, die sich in höherer Zahl eröffnen, wenn Unternehmen einen neuen Fokus auf internes Recruiting setzen und Stellen häufiger intern besetzen. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass Arbeitgeber vermehrt versuchen, Mitarbeiter aus unterschiedlichen Generationen zu integrieren und die Stärken jedes Einzelnen zum Vorschein zu bringen. Das verschafft ihnen nicht nur einen wirtschaftlichen Vorteil, sondern macht auch die Arbeitswelt ein Stück weit fairer und inklusiver - wir sehen darin deshalb eine überaus positive Entwicklung."

Die vier Trends im Überblick:

1. Employee Experience: Vom Buzzword zur gelebten Praxis

Der Begriff "Employee Experience" beschreibt alles, was ein Mitarbeiter als Teil des Unternehmens fühlt, erlebt oder womit er interagiert. 77 Prozent der Unternehmen arbeiten aktuell an einer Verbesserung der Employee Experience. Und die Zahl der Stellen, die "Employee Experience" in der Bezeichnung tragen, ist heute 24-mal so groß wie noch vor fünf Jahren. Neun von zehn (96 Prozent) glauben, dass das Thema weiter an Bedeutung gewinnen wird.

2. People Analytics: Datengetriebene Entscheidungen im Personalwesen

Die Zahl der HR-Fachleute, die angeben, sich mit Datenanalysen auszukennen, hat sich zwischen 2014 und 2019 um 242 Prozent erhöht. Die Zukunft könnte weiteres Wachstum bringen - denn 73 Prozent der befragten Personaler erwarten, dass People Analytics in den kommenden fünf Jahren in ihrem Unternehmen hohe Priorität genießen wird. Datengetriebene Entscheidungen im Personalwesen werden also endgültig zum Standard, so LinkedIn.

3. Internal Recruiting: Stellen werden häufiger intern besetzt

Die interne Personalbeschaffung rückt zunehmend in den Fokus von Personalern. 73 Prozent sagen, dass diese Form des Recruitings in ihrem Unternehmen aktuell an Bedeutung gewinnt. Mit gutem Grund: Unternehmen, die viele Stellen intern besetzen, stärken die Personalbindung. Mitarbeiter bleiben ihnen im Schnitt 41 Prozent länger treu als Unternehmen, in denen die interne Personalbeschaffung eine geringere Rolle spielt.

4. Multigenerational Workforce

Weil Menschen später in Rente gehen und Nachwuchskräfte früher ins Arbeitsleben einsteigen, wird das Altersspektrum in Unternehmen immer breiter. 89 Prozent der befragten Personaler glauben, dass eine multi-generationale Belegschaft das Unternehmen erfolgreicher macht.

Link: Der vollständige Report als Download.