Digital Superheroes 2019 stehen fest

Die Digital Superheroes 2019 sind gestern Abend in sechs Kategorien vergeben worden. Fritz Jergitsch (Die Tagespresse) siegt in der Kategorie Medien. Parisa Hamidi Faal (derStandard.at) triumphiert in der Kategorie Vermarktung/Sales. Claudia Pisch (TUNNEL23) setzt sich in der Kategorie Kreation durch. Katharina Merkle (Wavemaker) holt den Titel in der Kategorie Media. Kathrin Hirczy (IPG) gewinnt in der Kategorie Innovation. Und Elisabeth Spenger (Erste Bank) trägt den Sieg in der Kategorie Auftraggeber davon.

Gemeinsam mit der Interessenvertretung der digitalen Werbewirtschaft iab austria hatte die Fachmedienplattform Internet World Austria zur Suche nach den "tollsten, herausragendsten, cleversten und ausgefuchstesten Digital-Profis" des Jahres aufgerufen. Für die Wahl des Digital Superhero 2019 haben Experten der heimischen Digital Community Vorschläge für Nominierungen inklusive Begründung abgeliefert. Daraus wurde eine 60 Digital-Profis umfassende Shortlist erstellt. Online konnte schließlich für den Digital Superhero 2019 abgestimmt werden. Als Hauptsponsor fungierte willhaben. Als Kategoriensponsoren konnten netzeffekt (Medien), media4more (Vermarktung & Sales), httpool (Media), JETZT Konferenzen (Kreation), Reppublika (Auftraggeber ) und YOC (Innovation) gewonnen werden. Die Trophäen für die Wahl zum Digital Superhero 2019 wurden von Rausgebrannt designt und hergestellt.