Mit Kreativität gegen die Neidgesellschaft

Für die einen ist sie das Sinnbild der Weiblichkeit, für die anderen jenes der Kreativität: Die Venus (Creativ Club Austria) wird am 14. Mai in Wien vergeben. Und so stellte der CCA bei einem Pressegespräch am Montagabend die diesjährigen Neuerungen vor. Während einige Kategorien fusioniert wurden, etwa im Bereich der ­Fotografie, sind neue ­hinzugekommen. So bildet "Eigenwerbung" wieder eine eigene Sparte. Auch "Live Marketing" erhält eine eigene Bühne, was laut Andreas ­Spielvogel – es wird die erste Verleihung unter seiner CCA-Präsidentschaft – auch Zeit wurde: "Bei den Bundesländer-Preisen dachte ich mir immer: Wow, tolle Arbeiten , die auch national eingereicht werden sollten."

Zudem sollen die ebenfalls neuen ­Kategorien "Creative Strategy" und "Creative ­Effectiveness" erstmals auch Auftraggebern eine Jury-Stimme verleihen. Dafür kooperierte der CCA (auch eine Premiere) mit Strategie Austria. "Wir sind megahappy, dass es geklappt hat, weil es doch einige Verhandlungen waren", so ­Spielvogel. "Ja, es hat ein Zeitl gedauert", bestätigt Strategie-Austria-Präsidentin Jana David-Wiedemann. Und jetzt, da die Zusammenarbeit steht, sei diese „eine hervorragende Möglichkeit, um die Aufmerksamkeit auf die strategischen Leistungen im Kreativbusiness zu lenken“.

Hinauslehnen ist angesagt

Ab heuer prämiert der CCA außerdem einen "Creative Marketer", ermittelt aus einer vom Vorstand vorgeschlagenen Shortlist. Chancen, zu gewinnen, habe eine Person, "die sich hinauslehnt", betont Spielvogel. Generell werde das Augenmerk auf Originalität, Neuartigkeit und Vorbildlichkeit gelegt, es gehe um Relevanz der Arbeit und die Frage, ob die Zielgruppe bewegt wird.

Was Neuartigkeit betrifft, kam es vergangenes Jahr zu Branchendiskussionen, etwa ob der Neuartigkeit des auch mit der Venus prämierten Erste-Bank-Spots "First Christmas", der viele Ähnlichkeiten zu einer Banken-Werbung aus Lateinamerika aufwies. Ähnlichkeiten in der Werbung könnten manchmal vorkommen, so Spielvogel, von HORIZONT darauf angesprochen. Zudem müsse man bedenken, dass besagter Werbefilm in Craft-Kategorien ausgezeichnet wurde, wie CCA-Geschäftsführer Reinhard Schwarzinger ergänzt. Die Umsetzung war tatsächlich nicht Teil der Plagiatsbedenken. Kämen im Juryprozess jedoch welche auf, würde man natürlich ganz genau hinsehen und gegebenenfalls aussortieren.

,Denen Agenturen Powidl sind‘

Etwaige kreative Parallelen, insbesondere länderübergreifende, könne man bei Bewerben sowieso nie ausschließen. Der CCA erhofft sich hier aber Abhilfe durch eine weitere Änderung (wenngleich diese aus anderen Gründen eingeführt wurde): Anstelle eines Jurypräsidenten stimmen Spielvogel zufolge künftig in jeder Jury internationale Experten mit, "denen die Agenturen aus Österreich mehr oder weniger Powidl sind", etwa aus Deutschland und der Schweiz. Namen kommuniziere man demnächst, erklärt Schwarzinger auf HORIZONT-Nachfrage. Und schließlich: Was wäre ein Kreativwerbepreis ohne bewerbende Kreativkampagne? Die heurige Jahreskampagne des CCA wurde realisiert von der Agentur wild, die 2018 sieben Cannes Lions für "Expensify This" holte. Die Botschaft, die der neue CCA-Vorstand mit den Sujets vermitteln möchte: "Mehr Wertschätzung innerhalb der Kreativindustrie und Einsatz gegen Missgunst und Neid."

Dafür setzte wild auf neonfarben schreiende Sujets "mit Lob und Motivation in kurzer, klarer und einfacher, aber schlagkräftiger Sprache", abzielend vor allem auf die junge Generation. Nicht zuletzt wolle man mit dem Kreativnachwuchs noch stärker in Dialog treten. 2019 gewann der CCA 43 Neumitglieder und wuchs so um zehn Prozent. Die Kampagne soll nun den Expansionstrend fortsetzen – laut Thomas Lichtblau und Thomas Ragger von wild "ohne viel Blabla".