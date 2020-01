HORIZONT Wochenvorschau 5/2020

Zur traditionellen Werbebilanz des abgelaufenen Jahres – aufgeschlüsselt nach Branchen, Medien und Werbetreibern, samt den besten Performern 2019 – sowie dem Ausblick auf die 2020 zu erwartende Gewichtung der Spendings – kurz, den Referenzdaten für die heimische Werbebranche schlechthin – lädt das Focus-Institut am Dienstag mit Firmengründer Klaus Fessel und Österreich-Geschäftsführer Ronald Luisser.

Erkenne Dich selbst

13 Jahre nach seiner ersten großen Bestandsaufnahme des Journalismus in Österreich hat sich Medienwissenschaftler Andy Kaltenbrunner unter anderem unter Mitarbeit von ­Matthias Karmasin und Daniela Kraus wieder an eine Gesamtdarstellung der heimischen Medienlandschaft gewagt. Im neuen „Österreichischen Journalismusreport“ sollte sich jeder Teil der Branche wiedererkennen: Daten Tausender Journalistinnen und Journalisten sowie die Ergebnisse von 500 persönlichen Interviews sind in das 309-seitige Werk eingeflossen.

Ätherische Werte

Alle Reichweiten und Marktanteile zur heimischen Radiolandschaft im nunmehr kompletten Überblick über das abgelaufene Jahr bietet am Donnerstag die aktuelle Ausgabe des Radiotests. Die Erwartungen sind hoch: In der letzten Ausgabe des Tests zum Halbjahr zeigten fast alle Kennzahlen zur Mediengattung tendenziell nach oben – wie etwa mit einer Radio-Hördauer in der Gesamtbevölkerung wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Rang, Namen und 5G

So ziemlich alles, was in Österreich in digitalen Angelegenheiten Rang und Namen hat – von den ressortzuständigen Ministerinnen abwärts – findet sich heute bei den Panels des 7. Konvents der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) ein, den die Internetoffensive Österreich veranstaltet. Neben dem naheliegenden Schwerpunkt 5G geht es diesmal beispielsweise um smarte Datennutzung und Verwendungsmöglichkeiten digitaler Technologien im Dienst der Gesundheit und des Umweltschutzes

Pflichten und Drinks

Als „erstes Highlight jedes Werbe- und Kommunikationsjahres“ kündigt das IAA Austrian Chapter selbstbewusst seinen wie immer mit ORF ­Enterprise ausgerichteten Neujahrscocktail an. Vor den Drinks stehen allerdings die Pflichten an: bei der ebenfalls traditionell davor abgehaltenen Generalversammlung der Mitglieder.

Personaleingang

In einem kompakten Workshop unter der Ägide des MCÖ will die Agentur e-dialog Marketern heute Zugang zu datengetriebener Personalisierung öffnen.

Rot-weiß-rote Kundenwünsche

Zum nun zweiten Mal will die Österreich-Ausgabe des Customer Experience Report der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft KPMG herausarbeiten, worin sich rot-weiß-rote Kundenwünsche von anderen unterscheiden – und damit, welche heimischen Marken diese Wünsche derzeit am besten erfüllen.

Runder Filmpreis

Zum zehnten Mal wird heuer der Österreichische Filmpreis in 16 Kategorien vergeben. Der ORF widmet dem Preis zum Jubiläum einen mehrtägigen, dem österreichischen Film gewidmeten Programmschwerpunkt.

Kongressmitglied Rezo

Erneut beginnt das Medienjahr bei den Nachbarn mit dem deutschen Medienkongress, heuer mit einem Schwerpunkt zu Medienmenschen der neuen Generation, etwa mit ­You­Tuber Rezo.

