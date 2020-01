e-dialog konzipiert personalisierte Ads für FHWien der WKW

Dabei wurde ein Kampagnenkonzept entwickelt, das User von der ersten Recherche bis zum Abschluss der Bewerbung an der Fachhochschule begleitet. Neben der Kampagnenstrategie und -umsetzung übernahm e-dialog auch die Kreation der Werbemittel. Mit dem Ziel, "möglichst relevante Botschaften zu vermitteln", wurden dynamische Banner erstellt, die sich an die Zielgruppe anpassen. "Durch Dynamisierung können Inhalte und Sujets laufend getestet und optimiert werden, um den Usern so relevanten Content zu liefern", erklärt Sarah Binderlehner, Senior Programmatic Consultant bei e-dialog.

Bernhard Witzeling, Head of Corporate Communication, Marketing & Alumni&Co an der FH Wien der WKW: "Auch im Online-Marketing möchten wir mit relevanten Botschaften bei unseren Zielgruppen punkten und sie von unserem Studienangebot überzeugen. Dafür setzen wir mit e-dialog auf einen erfahrenen Partner, der die neueste Technologie nutzt, um die richtigen Personen anzusprechen."