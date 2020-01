Das war die Österreich-Premiere der dritten Staffel "Babylon Berlin"

Im Look der 1920er-Jahre traf sich die Filmszene in der Sektkellerei Kattus. Zu Gast die Darsteller Volker Bruch und Trystan Pütter sowie der Produzent Michael Polle und Sky-Original-Productions-Chef Marcus Ammon. HORIZONT zeigt die besten Bilder des Abends.

Am kommenden Freitag, den 24. Jänner, feiert die dritte Staffel "Babylon Berlin" auf Sky 1 in Österreich Premiere. Einen ersten Vorgeschmack auf die zwölf neuen Episoden bekamen die Premierengäste bereits am Dienstagabend in der Wiener Sektkellerei Kattus. Die Serie von den Regisseuren und Autoren Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer eroberte die Bildschirme bereits in 100 Ländern weltweit. "Wien und Berlin verbinden eine enge Freundschaft und ein einzigartiger Schmäh. Das spüren wir auch beim herzlichen Premieren-Empfang, wo wir gleich als 'gnädiger Herr' begrüßt wurden. Da fühlen wir uns nicht nur am Bildschirm wohl", erklärte Hauptdarsteller Volker Bruch.

Auf Einladung von Sky Österreich erhoben die Kattus-Gläser auf den Erfolg der dritten Staffel gemeinsam mit den Hauptdarstellern Volker Bruch und Trystan Pütter unter anderem Manfred Ainedter (Jurist), Verena Altenberger (Schauspielerin), Günther Bitschnau (Rapid), Maxi Blaha (Schauspielerin), Andreas Ferner (Kabarettist), Karl Fischer (Schauspieler), Barbara Forsthuber (DDSG Blue Danube), Christoph Fälbl (Kabaretist), Daniela Golpashin (Schauspielerin), Gerald Grünberger (Verband Österreichischer Zeitungen), Jolien Hackett (DOTS Group), Petra Haller (APA), Michael Himmer (GroupM), Sonja Horner (WKO), Rudolf John (Filmexperte), Johannes Kattus (Sektkellerei Kattus), Christoph Klinger (oeticket), Martin Kneschaurek (Der Standard), Konstantin Köck (PwC Legal), Thomas König (Reichl und Partner), Thomas Kralinger (Kurier), Felix Kreutzer (Schauspieler), Susanne Lackner (KommAustria), Martin Leutgeb (Schauspieler), Bettina Liposchek (Maresi), Herbert Lippert (Wiener Staatsoper), Claus Littek (Cartier), Sami Loris (Schauspieler), John Lüftner (Superfilm), Daria Markowitsch (Liechtensteinische Landesbank), Marlies Nitschmann (Kattus-Borco), Dominic Oley (Schauspieler), Michael Polle (Filmproduzent), Florian Pollstätter ( Andreas Ruhland (Kattus-Borco), Mario Rossori (Künstlermanager), Daniel Serafin (Esterházy Kulturbetriebe), Elisa Seydel (Schauspielerin), Susi Stach (Schauspielerin), Miriam Steurer (D5 Productions), Heinz Stiastny (Bundesministerium für Landesverteidigung), Anna Unterweger (Schauspielerin), Helen zu Oettingen-Wallerstein (Signature Properties), Markus Wölbitsch (Stadtrat) und Nicolas Wolf (Schauspieler).