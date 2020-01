Disney+ zieht Startdatum in Österreich nach vorne

Der Streaming-Service startet bereits am 24. März 2020 in Österreich, der Preis wird bei 6,99 Euro pro Monat liegen und es wird auch ein Jahrespaket (69,99 Euro) geben.

Bewegung am Streamingmarkt: Der Bereich "Direct-to-Consumer and International" (DTCI) der Walt Disney Company hat den 24. März als neues Startdatum für Disney+ in West-Europa festgelegt. Der Streaming-Service wird zuerst in UK, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Schweiz, Irland und Österreich starten, weitere westeuropäische Länder inklusive Belgien, Skandinavien sowie Portugal sollen im Sommer folgen.

Ähnlich zur Konkurrenz wird es Abonnenten von Disney+ künftig möglich sein, den Streaming-Service auf sämtlichen Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräten zu empfangen sowie auf bis zu vier Endgeräten gleichzeitig zu nutzen. Neben zeitlich unbegrenzten Downloads der Inhalte auf bis zu zehn Endgeräten haben Eltern auch hier die Möglichkeit, eigene Kinder-Profile zu erstellen.

Für den Start wurden folgende Produktionen bereits angekündigt: "The Mandalorian", "High School Musical: The Musical: The Series", "The World According to Jeff Goldblum", eine "Susi und Strolch"-Neuverfilmung, "Zugabe!", "Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin" und "Die Imagineering Story".