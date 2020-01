Geeintes Wachstum mit lokalen Eigenheiten

Der Artikel ist bereits in der Ausgabe 1-3/2020 des HORIZONT erschienen. Noch kein Abo? Hier klicken.

Das Vorzeichen für das weltweite Werbewachstum im neuen Jahr bleibt dasselbe wie die vergangenen zehn Jahre: positiv. Laut Magna, der zentralen Einkaufsunit der Mediaagentur IPG Mediabrands mit Sitz in New York, darf sich die Werbewelt heuer auf ein Plus von 5,7 Prozent freuen (die Ergebnisse für Österreich liegen HORIZONT exklusiv vorab vor). Während der Zuwachs im digitalen Sektor 11,7 Prozent betragen wird, soll der lineare Bereich mit einem 0,7-prozentigen Verlust kämpfen, wobei Österreich erneut eine der Ausnahmen bildet.



Als stärkster Markt performt Nordamerika mit 6,5 Prozent, gefolgt von Lateinamerika mit 6,1 Prozent sowie APAC (5,9 Prozent) und EMEA (4,1 Prozent). Zyklische Effekte wie die US-Präsidentschaftswahl, die Olympischen Sommerspiele und die Fußball-EM dürften der ökonomischen Abschwächung entgegensteuern, ist sich Magna sicher, indem sie mit über sieben Milliarden US-Dollar Extra-Werbeausgaben einen Anstieg von 1,1 Prozent verursachen werden. Gemessen an EMEA fällt die prognostizierte Entfaltung in Westeuropa mit 3,3 Prozent etwas bescheidener aus (2019 waren es plus 3,7 Prozent).



Printstatus bleibt

Magna verortet die Schlüsselfaktoren des abgemilderten Wachstums in der politischen Instabilität („Brexit“ schlägt hier wohl „Megxit“) sowie den globalen Handelsdifferenzen. Den klassischen Ausgaben in Westeuropa droht ein Minus von 2,6 Prozent. Lineares TV soll ebenso nachlassen wie Print, während sich Radio als stabil erweist und Out-of-Home mehr wächst als erwartet, nicht zuletzt dank des digitalem Arms. Das UK mag derzeit zwar mit dem einen oder anderen Austritt zu tun haben, bleibt aber trotzdem der größte europäische Werbemarkt. Eine der linearen Inseln der Seligen bleibt auch dieses Jahr Österreich. 2019 lag es gesamt mit einem Werbezuwachs von 4,2 Prozent über dem westeuropäischen Durchschnitt. 2020 soll Österreich mit plus 2,7 Prozent zwar darunter liegen, überbietet dafür aber gesamtwerbetechnisch Deutschland und die Schweiz.



Der Printsektor wird auch künftig seinem Status als regional überdurchschnittlicher Werbeperformer gerecht. Gemäß Magna zählt Österreich zu einem der wenigen Märkte weltweit, in denen die Ad Spends in Zeitungen mit einem Marktanteil von 30 Prozent nicht nur hoch sind, sondern 2019 sogar um drei Prozent zulegen konnten. Die Nationalratswahl-Werbung tat freilich ihr Übriges dazu.

Mit über 50 Prozent ist „die Reichweite von Tageszeitungen im Vergleich zu anderen Ländern immer noch relativ hoch“, bestätigt Michelle Bovee, Manager Market Intelligence bei Magna Global, auf Nachfrage von HORIZONT. Generell sei der deutschsprachige Raum ein printaffiner. Auch in Deutschland komme die Reichweite auf rund die Hälfte der über 14-Jährigen; die Schweiz indes sei mit ihren etwa hundert ­Lokalzeitungen für ihre hohe Konzentration bekannt. „Politische Parteien in Österreich und der Schweiz verlassen sich stark auf Printwerbung“, so Bovee. Trotz der sich weiterhin behauptenden Printposition im D-A-CH-Raum würde zwar die Leserschaft jährlich schrumpfen, gemessen an den zweistelligen Verlusten in den USA oder dem UK allerdings moderat.Noch schwach ausgeprägt sieht sie die Nutzung digital zur Verfügung stehender Printtitel – bloß ein Drittel der Österreicher würde Zeitungen digital lesen, „ein Anstieg ist langfristig aber wahrscheinlich. Die Stärkung des digitalen Angebots wird für österreichische Zeitungen bedeutend sein“. Für heuer dürfte das hiesige Printplus bei zwei Prozent liegen, OOH legt um neun Prozent zu, Hörfunk um sieben, TV um 4,5 Prozent. Treiber ist aber auch in ­Österreich Digital: 2020 liegt der berechnete Anstieg bei zehn Prozent und 980 Millionen Euro. Am stärksten anziehen werden ­Video (plus 22 Prozent), Social (17 Prozent) und Search (neun Prozent).Digital gesehen wird Search weltweit die Nummer eins sein, hierzulande wird es aber quasi das Jahr des Videos. Den Trend zu Subscription-Video-on-Demand will Bovee auch in Österreich erkennen. Amazon Prime und Netflix würden von der Hälfte der Zielgruppe zwischen 18 und 49 Jahren mindestens einmal im Monat genutzt. Dahinter reihen sich kleinere Player wie Dazn, Maxdome und Flimmit ein. Binge Watching macht laut Bovee auch vor Österreich nicht Halt: Rund ein Drittel der Altersgruppe zwischen 18 und 49 Jahren sieht sich regelmäßig mehrere Serienfolgen hintereinander an.Darüber hinaus verfüge bereits mehr als die Hälfte der Haushalte über Smart TVs, 20 Prozent über ein OTT-Device (Over-the-Top Content) wie ­Chromecast oder Amazon Fire Stick. Zu den heimischen OTT-Anbietern zählt Bovee etwa die ORF TVthek oder die Puls 4 Mediathek. Als Treiber von OTT-Werbung sieht sie Kosteneffizienz, die Möglichkeit, ein jüngeres Publikum zu erreichen sowie besseres Targeting. Eine generell geringere Reichweite als TV, Adblocker und mangelnde standardisierte Publikumsmessungen stünden den Vorteilen gleichwohl entgegen. Bovee verweist weiters auf den Launch von a1now.tv 2019 und zeigt sich gegenüber HORIZONT überzeugt: „Wir gehen in den nächsten fünf Jahren von noch mehr Nischencontent-Leistungen aus.“