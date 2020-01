Stadt Wien startet Projekte zur Digi-Hauptstadt

„Digitalisierungspakt“ bringt IT-Wissen in Kindergarten, Volksschule, Lehre und Erwachsenenbildung; sichert Jobs und lockt IKT-Firmen an den Standort.

„Wien ist auf dem Weg zur Digitalisierungs-Hauptstadt Europas“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig. Dieses ambitionierte Ziel will Wien erreichen, ohne eine Stadt der zwei Geschwindigkeiten zu werden, bei dem der digitale Fortschritt nur einem Teil der Bevölkerung nutzt, hat Wiens Stadtchef heute, Freitag, bei der Präsentation der ersten Ergebnisse des „Sozialpartner Digitalisierungspaktes“ im Rathaus betont. Gemeinsam mit Arbeiterkammer-Chefin Renate Anderl, dem Präsident der Industriellenvereinigung Wien Christian C. Pochtler, Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck, Korinna Schumann, Vizepräsidentin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes sowie dem Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Wien, Norbert Walter, stellte der Stadtchef weitere Schritte in Sachen Digitalisierung vor. Dazu zählen unter anderem die Vermittlung von Informatik an Kindergärten und Schulen mit einer eigens entwickelten „Digi-Box“; der Ausbau der „Digi-Lehre“ mit 200 zusätzlichen Lehrstellen im Bereich IKT; der Ausbau des 5G-Netzes in der Stadt; die Förderung von Wissenschaft und Forschung für Fortschitte bei der Technik, aber auch beim Umgang mit Digitalisierung.

Auch beim Ausbau des neuen Funkstandards 5G setzt sich die Stadt ambitionierte Ziele. In Form einer „5G Vienna Use Case Challenge“ für Startups, Technologie- und Industrieunternehmen wurden im Herbst 2019 konkrete innovative 5G-Anwendungen gesucht, die Unternehmen in der Stadt Wien als Pilotprojekte umsetzen werden. Die Stadt fördert Projekte mit insgesamt 400.000 Euro. Im Digi-Pakt vereinbart ist auch der Ausbau Wien als „Smart Health Hub“. Wien soll dabei auf seiner starken Position als Life-Science-Zentrum mit vielen Unternehmen in dieser Branche aufbauen und darüber hinaus verwandte „Health-Tech“-Firmen anlocken. Auch wollen die Sozialpartner künftig sichtbarer werden, und bei den von der Stadt Wien organisierten „Digital Days“ auftreten.