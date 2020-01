Wiener Kreativität abseits der ‚Bobo-Blase‘

255.500 Euro für die Straßenreinigung, 650.000 Euro für Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen, 420.000 Euro für Pensionistenklubs. Sie wollen nach dieser Zahlenreihe zu einer spannenderen Lektüre weiterblättern? So ging es wohl auch den meisten Floridsdorfern, als sie das Budget des 21. Wiener Gemeindebezirks vor sich hatten. Vor zwei Jahren machte SPÖ-Bezirksvorsteher Georg Papai das Bezirksbudget öffentlich – und merkte schnell, dass es damit nicht getan war. Dass man die Bewohner nunmehr informiere und das Budget zur Einsicht am Amt aufliegt, „klingt nicht sehr sexy“, stellte Papai schmunzelnd beim Frühstücks-Networking-Format „Kommunikation am Morgen“ fest.

Die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien lud am Mittwoch zum Event ins Floridsdofer Café Saus & Braus, mit dem Motto „Kommunikation und Kreativität in den Außenbezirken außerhalb der Bobo-Blase“. Denn nicht nur jene Politik, die nationale Fernsehkameras einfangen, ist für die Menschen relevant. „Es ist wichtig, auf die Bezirksebene runterzugehen“, sagte Ortrun Gauper vom Team Werbung Wien. Gerade auch in den Außenbezirken brauche es eine Zusammenarbeit in Kommunikation und Kreativität zwischen Bezirkspolitik und Agenturen.

Emotional wiedererkannt

Als Beispiel diente eben das Bezirksbudget in Floridsdorf. Dieses galt es, kommunikativ ansprechender zu verpacken. Diagramme alleine reichten dafür nicht, so Papai. Man wollte das „Budget mit Leben füllen“. Die Idee ‚21 Projekte für den 21. Bezirk‘ war geboren. „Wir wollten mit der Zahl spielen und einen Wiedererkennungswert generieren“, erklärte der Bezirksvorsteher das Konzept hinter dem Titel. Anhand von 21 konkreten Projekten wurde dabei veranschaulicht, wohin das Bezirksbudget fließt. Aus der sperrigen Kategorie „Parks, Spielplätze und Begrünung der Straßen“ wurden so etwa eine neue Parkour-Anlage in der Gitlbauergasse und eine neue Parkanlage in der Grellgasse.

Neben einer jährlichen öffentlichen Präsentation im Februar wurde eine Broschüre gestaltet. Damit ist mit corbase bewusst eine Agentur aus dem Bezirk beauftragt worden. Inhaber Robert Sturm zeichnete auch für die Entwicklung der Corporate Identity (CI) verantwortlich. Sturm äußerte sich beim Frühstücksevent positiv über die Zusammenarbeit mit der Bezirkspolitik. Ausreichender Gestaltungsfreiraum habe diese angenehm gestaltet. Es sei ein mehr oder weniger festgesteckter Spielraum vorhanden gewesen, dieser sei aber mit der Zeit flexibler geworden. Mit einer guten Idee sei Sturm nie auf verschlossene Türen gestoßen. Mit den Kommunikationsmaßnahmen für das Bezirksbudget sollte klar die emotionale Seite angesprochen ­werden. Gerade mit den Veranstaltungen habe man das „Bezirksbudget auf ein neues Niveau gehoben“, zeigte sich Sturm überzeugt. Papai sah das Projekt als Musterbeispiel, wie „etwas Trockenes in der Kommunalpolitik an den Mann oder die Frau gebracht werden kann“. In puncto Wiedererkennung habe die Kommunikation längst gewirkt: „Ich wurde bereits auf neue Bezirksbudget-Projekte angesprochen“, führte Papai aus.