Ö1 startet Initiative "Reparatur der Zukunft"

Gesucht sind dabei Ideen, die "Impulse zur Veränderung setzen und die Zukunft im Jetzt reparieren wollen". Ab 20. Jänner können Projekte eingereicht werden. In kurzen Videoclips sollen Teilnehmer dabei erzählen, "was neu und anders gemacht wird, von innovativen Ideen zu Lösungen für aktuelle Probleme: Klimaschutz, Armutsbekämpfung, Business-Ideen, Gesprächsrunden, Podcasts und Blogs, Energiewende, Sharing-Initiativen, Forschungsprojekte, digitale Apps, Lifestyle und Fashion, Bildung, Events, Ernährung, soziale Innovationen und vieles mehr".

Wer ein Mentoring bekommt, entscheidet eine Jury. 20 Projekte werden ausgewählt, die im Herbst zum "Markt der Zukunft", einem mehrtägigen Innovationsfestival im Rahmen des Grazer Kulturjahres 2020, eingeladen werden. Ö1 will dabei als Drehscheibe fungieren, um junge Ideengeber mit Veranstaltungen wie dem Europäischen Forum Alpbach zu vernetzen oder jungen Kreativen auf Festivals eine Bühne zu geben.

Verjüngungskur auf mehreren Ebenen

Über die Projekte und Initiativen wird außerdem in einem Programmschwerpunkt und auf Social Media berichtet. Das #gemma für die „Reparatur der Zukunft“ sind jene Schwerpunkttage von 20. bis 30. Jänner, in denen verschiedene Ö1-Sendungen das Themenfeld aufbereiten, mit Gedanken zu den Möglichkeiten jedes und jeder Einzelnen, "in einer unübersichtlichen Welt verantwortungsvoll zu handeln".

Das Kultur- und Informationsradio des Öffentlich-rechtlichen scheint sich einer generellen Verjüngungskur zu unterziehen: Mit "Ö1 intro" ist ein neuer Club für alle unter 30-Jährigen geschaffen worden. Am 26. Jänner startet auch die neue Sendung "Ö1 intro", in der die Ideen von jungen Menschen "einen fixen Platz" in Ö1 haben sollen. Jeden Sonntag um 17.55 Uhr sind in der Sendung Veranstaltungstipps aus Kunst und Kultur zu hören. Für die Entwicklung und Gestaltung der Sendung zeichnen Studierende der FH St. Pölten verantworltich. Diese haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie man Kultur und Kulturveranstaltungen für junge Menschen im Radio spannend und unkonventionell aufbereiten kann.