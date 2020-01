Martin Thür: "Ich bin Journalist, kein Verkäufer"

Dieser Artikel erschien auch in der Ausgabe 1-3/2020 des HORIZONT. Noch kein Abo? Hier klicken.

Eine neue Nachrichtensendung auf ORF 2 ist eine Seltenheit. Dass dafür ein Moderator von außerhalb geholt wurde, ist noch seltener. Es waren also gleich mehrere Premieren, die am 13. Jänner 2019 mit der „Zeit im Bild 2 am Sonntag“ gefeiert wurden.Mit dem Ergebnis zeigt sich der ORF zufrieden: Durchschnittlich 610.000 Zuseher schauen die Sendung, der Marktanteil auf dem Sendeplatz ist um sieben Prozentpunkte gestiegen. Nach einem Jahr zieht nun Moderator Martin Thür Bilanz.

HORIZONT: Als Sie noch die ATV-Sendung ‚Klartext‘ moderiert haben, beklagten Sie, dass Sie im Privat-TV mehr um den Stellenwert von Nachrichten kämpfen müssen als bei öffentlich-rechtlichen, aber dass dafür ‚niemand reinredet‘. (Kleine Zeitung, März 2016). Jetzt, wo Sie seit einem Jahr im ORF sind: Wer redet Ihnen denn rein?

Martin Thür: Nach wie vor redet mir niemand rein. Was mich beim ORF positiv beeindruckt hat, ist, wie klar die Trennung zwischen dem Sendungsverantwortlichen, der die Einladungen an die Gäste ausspricht, und dem Moderator ist. Wir haben mit den Gästen davor nichts zu tun. Da ruft kein Pressesprecher oder Betreuer von Politikern an. Nicht einmal der Sendungsverantwortliche weiß, was ich für Fragen stellen werde. Ich recherchiere und bereite meine Fragen vor, aber es ist nicht so, dass ich Fragen vorher abspreche. Was es natürlich gibt: Dass am nächsten Tag in der Redaktionssitzung über das Interview diskutiert wird, und nicht immer wird jedes Interview als gelungen empfunden. Dass sich bei mir im Nachhinein jemand von außen beschwert hätte, habe ich aber nicht erlebt. Es gibt eine wahnsinnig große Kultur der Trennung zwischen Redaktion und Führung im ORF.

Wer hat Sie eigentlich zum ORF geholt?

Matthias Schrom hat mich gefragt. Ich bin drei Mal im Kreis gehüpft und habe ja gesagt.

Der ORF hat viele junge Talente. Wieso muss man sich für einen neuen Moderator bei den Privaten bedienen?

Ganz generell halte ich dieses Argument für falsch. Ich glaube, dass ein guter Fernsehmarkt davon lebt, dass auch Arbeitnehmer von unterschiedlichen Unternehmen wechseln können und Menschen, die gut in das eine Format passen, hin und her wechseln können. Was den personellen Austausch mit den anderen Medien betrifft, würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen in den ORF geholt werden, weil das gut für den ORF und auch gut für die Privat-TV-Landschaft wäre. Ich halte das tatsächlich für sehr wichtig, weil es nie gut ist, wenn ein Unternehmen nur aus sich selbst wächst. Eine gute Mischung von allem ist besser.

Was ist der größte Unterschied im täglichen Arbeiten für Privat-TV und den ORF?

Tatsächlich hat mich überrascht, wie gering der Unterschied zu ATV ist. Das Tagesnews-Business ist das Tages­news-Business. Was mich ehrlicherweise überrascht hat, ist, was etwa die technischen Ressourcen betrifft, dass da, wenn du so wie ich 17 Jahre von außen auf den ORF blickst, nicht Milch und Honig fließen. Da wurde ­finanziell ordentlich gespart, und dem muss man sich jeden Tag stellen.

Der ORF ist bekannt dafür, dass die Hackeln eher tief fliegen. Fühlen Sie sich gut aufgehoben?

Als Außenstehender kannte ich auch all die Horrorgeschichten und habe mir gedacht, das muss ein intriganter Haufen und furchtbar sein. Tatsächlich ist es eine der angenehmsten und professionellsten Redaktionen, in denen ich je war. Es ist wirklich toll, und das sage ich nicht nur für‘s Interview. Es ist wirklich super, weil hier wahnsinnig viel Know-how ist. Ich kann also nicht sagen, dass es intriganter ist als in jedem anderen Büro.

Woher kommt dieses Bild dann?

Ich weiß es nicht. Vielleicht war es früher schlimmer, vielleicht sind Leute anderes gewohnt. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Fluktuation im ORF in der Regel überschaubar ist, viele hier auch in Pension gehen und daher bei manchen solche Bilder entstehen. Mein Bild heute ist wie gesagt ein anderes.

Bei Sendestart haben Sie in einem Interview gesagt: ‚Wir müssen die Art und Weise, wie wir über Politik berichten, den Sehgewohnheiten des 21. Jahrhunderts anpassen.‘ (SZ, Jänner 2019). Die ‚ZIB 2 am Sonntag‘ schaut aber nicht so viel anders aus.

Das hat erstens auch damit zu tun, dass man bei visuellen Veränderungen bei Nachrichten sehr viel zurückhaltender sein muss als bei einem Talkformat wie „Klartext“, gerade in ORF 2. Zweitens ist es auch schwieriger, als ich es mir gedacht habe, weil in den letzten Jahren sehr viel gespart werden musste. Ich hatte zum Beispiel bei Addendum mehr Möglichkeiten, andere Erzählformen auszuprobieren, weil dort die Ressourcen größer waren.

Beim Wort Ressourcenmangel muss einem ehemaligen ATV-Redakteur doch ein Lächeln über die Lippen kommen?

Stichwort Milch und Honig: So üppig ist die personelle Ausstattung gar nicht.

Ist der ORF einfach nicht agil genug?

Ich glaube schon, dass der ORF gerade im vergangenen Jahr viel ausprobiert hat. Alleine, dass ich dort bin und viele junge Kollegen nachkommen, zeigt doch, dass Veränderungen kommen. Diese Veränderung ist auf ORF 2 natürlich nicht so stark, wie man sie zum Beispiel in ORF1 machen kann. So einen großen Tanker kann man nicht von einem Tag auf den anderen umdrehen. Das sollte man auch nicht, sondern man muss sehr behutsam an Dinge herangehen, auch bei der „ZIB 2“. Die Menschen haben schon eine ganz konkrete Vorstellung, was eine „ZIB 2“ ist und was nicht. Nicht zuletzt deshalb ist sie so erfolgreich, wie sie ist.

Im Vergleich zu anderen Medien wirkt die Dichte an Aufdeckergeschichten vom ORF überschaubar. Dabei bekommt der Sender Millionen öffentlicher Gelder.

Das würde ich nicht so sehen. Ulla Kramar-Schmid etwa gehört zu den erfolgreichsten Investigativjournalistinnen des Landes, Stichwort „Panama Papers“, oder die Aufdeckungen über „Original Play“ von Christine Baumgartner. Was der ORF nicht macht, ist, dass wir für eine Geschichte durch ganz Wien laufen, um zu trommeln: exklusiv, exklusiv! Wir sind ein öffentlich-rechtlicher Sender, wir machen diese Geschichten nicht, wir decken auf.

Verkauft sich der ORF also zu schlecht?

Ich bin Journalist, nicht Verkäufer. Wir sehen an den stetig steigenden Zuschauerzahlen im Informationsbereich, dass das Vertrauen der Zuseher gegeben ist, und das ist mir wichtiger, als dass in der Blase alle sagen, der ORF ist ein Aufdeckungsmedium. In der „ZIB 2“ ist das Thema Investigativjournalismus groß und wichtig.