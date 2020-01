Matthias Strolz bekommt Show auf Puls 4

Der Ex-Neos-Chef moderiert die "Mega Bildungshow" am 30. März.

In der "Mega Bildungsshow" begibt sich die Mega Bildungsstiftung, die von der B&C Privatstiftung und Berndorf Privatstiftung ins Leben gerufen wurde, laut Aussendung auf die Suche nach "erfolgreich erprobten, innovativen Bildungsprojekten in Österreich". Ziel sei es, "Österreichs Talente optimal zu begleiten - ungeachtet von Herkunft oder familiärem Hintergrund der Talente".

Die Show läuft am 30. März in der Primetime live auf Puls 4 und Puls 24 und fungiert als Auftakt zum 4Gamechangers Festival der Sendegruppe. Noch bis 31. Jänner können Bildungsprojekte eingereicht werden. Eine Jury entscheidet über jene Projekte, die es in die Show schaffen. Die innovativsten Bildungsprojekte und Bildungsinitiativen sollen mit einer Projektförderung von insgesamt einer Million Euro unterstützt werden.