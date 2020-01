'Heute findet das Paket den Kunden'

Das Interview in gekürzter Version erscheint auch in der Ausgabe 1-3/2019 des HORIZONT. Noch kein Abo? Hier klicken.

Im Dezember vermeldete die Post einen Zustellrekord: 750.000 Pakete wurden an nur einem Tag verarbeitet. Paket & Logistik-Vorstand Peter Umundum verrät, wie diese Kapazitäten mithilfe von neuesten Zustelltechnologien zu managen sind, wie der Empfänger bereits heute in den Zustell- und Logistikprozess eingreift und welche Rolle das Thema Citylogistik für das neue Jahr spielt.

HORIZONT: Wie lief das Weihnachtsgeschäft?

Peter Umundum: Die letzten Wochen des Jahres verliefen sehr gut. Wir konnten nach dem kommunizierten Rekord Anfang Dezember nochmals zulegen und haben am 11. Dezember sogar 765.000 Pakete an nur einem Tag verarbeitet. Insgesamt wurden von der Post im abgelaufenen Jahr 127 Millionen Pakete in ganz Österreich transportiert, 2018 waren es 108 Millionen. Im Vergleich: 2009 lag die Zahl noch bei 50 Millionen Paketen – damit haben sich die Mengen in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die Paketvolumina steigen kontinuierlich und wir rüsten uns mit massiven Investitionen in unsere Infrastruktur. So sind wir im Sommer nach rund einem Jahr Bauphase rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft mit unserem neuen Standort in Hagenbrunn in Betrieb gegangen. Der Start des dann wiederum größten und modernsten Verteilzentrums Österreichs in Kalsdorf ist für diesen Sommer geplant.

127 Millionen Pakete also. Wieviele Pakete waren davon Lebensmittel, und wie viele wurden durch innovative Zustellmethoden auf der letzten Meile zugestellt?

Beim Transport von Lebensmitteln beobachten wir einen Anstieg, wenngleich wir im Vergleich zu UK oder die USA sicherlich noch „hinterherhinken“ – aktuell bewegen wir uns hier bei rund 600.000 Paketen jährlich. Wir prüfen laufend, welch neue Wege wir auf der letzten Meile gehen können. Die Kofferraumzustellung hat sich nur wenig bewährt, die Zustellung mit Drohnen haben wir erfolgreich getestet. Auf Fläche wird sich dies jedoch schwer umsetzen lassen – auch aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen.

Gab es da nicht schon erste Versuche?

Ja, die gab es bereits – und in Graz haben wir zudem Pakete mit einem autonomen Fahrzeug zugestellt. Auch hier ist unser Fazit, dass eine technische Umsetzung realisierbar ist. Weitere Einsatzgebiete sind vor allem in der Inhouse-Logistik denkbar. So haben wir an unserem Standort in Inzersdorf mit einem autonomen Fahrzeug bereits völlig autonom Container zwischen den Verladetoren bewegt. Innovative Lösungen wurden vor allem auch für unsere Kunden lanciert. Über unsere Post Empfangsboxen, Versandboxen und die Abholstationen haben wir 2019 bereits über 13 Millionen Sendungen abgewickelt. Diese und weitere Services bieten ein nachhaltiges Zustellerlebnis und gestalten das Senden und Empfangen von Paketen bequemer und flexibler, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Auch greifen Empfänger heute selbst viel stärker in den Logistikprozess ein, in dem Sie beispielsweise via App Ihre Sendung unkompliziert umleiten. Früher hat der Kunde das Paket gefunden, heute findet das Paket den Kunden.

Innovative Zustellmethoden stehen auf der letzten Meile im Fokus. Welche News können Kunden für 2020 erwarten?

Es sind insbesondere unsere Lösungen auf der letzten Meile, die wir stetig erweitern und die für uns und unsere Kunden zentrale Bedeutung haben. Daran halten wir auch im neuen Jahr fest und werden diese weiter ausbauen. Unsere Services für Privatkunden zeichnen uns aus – von den SB-Zonen in den Filialen über unsere Retourenlösungen bis hin zu unserem Service AllesPost, das wir im Frühjahr 2019 gelauncht haben. Kunden konnten bis dahin meist nicht wählen, von welchem Zustelldienst das Paket geliefert werden soll. Mit AllesPost wird das Paket garantiert mit der Österreichischen Post zugestellt – auch, wenn der Transport zunächst von einem anderen Dienstleister erfolgt. Das Service kann jederzeit für drei Monate kostenlos getestet werden. Auch 2020 wird sicher die ein oder andere Neuerung mit sich bringen. Wir möchten hier aber noch nicht zu viel verraten. Unser Fokus liegt jedenfalls verstärkt auf dem Thema Citylogistik. Die Zustellung soll bis 2030 emissionsfrei erfolgen – auch das ist ein großes und wichtiges Vorhaben.

Roboter, Smart Technologie, autonomes Fahren. Wie wird die Zustelltechnologie der Zukunft aussehen?

Wir arbeiten bereits stark technologiegetrieben. Die Prozesse und Abläufe in den Logistikzentren und in der Zustellung sind so weit wie möglich technologisiert um bestögliche Effizienzsteigerung und Ressourcenschonung zu erwirken. Wir arbeiten in alle Richtungen und testen, welche Möglichkeiten zukünftig umsetzbar sind. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt dabei eine wichtige Rolle. Im Oktober haben wir in Wien in einem dreimonatigen Projekt die Zustellung mit Lastenfahrrädern evaluiert und gesehen, dass diese einen PKW durchaus ersetzen können. Unsere Erkenntnisse werden wir nun in weitere Tests einfließen lassen.

Welche Technologien nutzt die Post bereits heute?

In der Zustellung kann ich als Beispiel Systeme zur idealen Routenplanung nennen, die im Einsatz sind. Wir haben zum Beispiel gemeinsam mit der Firma PHS den Rapid Unloader entwickelt – ein automatisches, intelligentes Paketentladesystem, das nicht nur die Entladung von Wechselaufbaubrücken oder LKW erheblich beschleunigt, sondern auch die körperliche Belastung bei der Entladung deutlich reduziert. Auch die Paketumleitung in der Post App oder unter post.at zeigt, wie man die Zustellprozesse mithilfe von neuen Technologien optimieren und kundenfreundlich gestalten kann.

Durch das hohe Paketaufkommen investierte das Unternehmen 2019 rund 160 Millionen Euro, unter anderem in den Ausbau der Logistikzentren. Welche Investitionsvolumina sind für 2020 zu erwarten?

Für 2020 kann ich drei Prioritäten herausstreichen: Die Sicherstellung der Kapazität und Qualität vor dem Hintergrund des Paketwachstums, die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios und den Aufbau der neuen Bank der Post. Hierfür sind natürlich Investitionen erforderlich. 2019 liegt mit 160 Millionen Euro ein Rekordinvestitionsjahr hinter uns, ein Großteil davon floss in den Aus- und Neubau von Logistikstandorten. Heuer wird sich die Investitionshöhe in einer ähnlichen Größenordnung bewegen.

Bei einer rasant steigenden Paketmengenentwicklung: wie sorgt die Post für hohe Zustellqualität?

Das haben wir in erster Linie unseren Zustellern zu verdanken, die hervorragendes leisten. Wir versuchen mit Schulungen und Incentives zu unterstützen. Um die Qualität hoch zu halten haben wir in der Vergangenheit viel in unsere Infrastruktur investiert, die einzigartig ist: Via österreichweiter Paketumleitung können Sendungen unkompliziert umgeleitet werden – in eine der 1.800 Post-Geschäftsstellen, 1.700 Hermes Paket-Shops, 57.000 Fächer in den Abholstationen, zu einem bestimmten Nachbarn oder einem Wunsch-Platz zuhause. Mit der Abstellgenehmigung, die bereits 640.000 Kunden der Post nutzen, können Sendungen empfangen werden, auch wenn man nicht zuhause ist. Mit knapp 45.000 Empfangsboxen ist es möglich Sendungen jederzeit am Wohnort entgegenzunehmen. Das Abholservice ermöglicht es, dem Post-Zusteller die Pakete auf Bestellung auch direkt von zuhause aus wieder mitzugeben. Mit AllesPost werden Pakete garantiert mit der Österreichischen Post geliefert und unsere Kunden profitieren dabei von den genannten Services. Und das schätzen auch die Versender, die natürlich ein Interesse haben, Retouren rasch zu erhalten.

Oft wird von Kunden die Angabe eines Zeitfensters (über mehrere Stunden) bei der Paketzustellung bemängelt. D.h. es wird kein exakter Zeitpunkt angegeben. Es gibt Startups in Deutschland, die mittels GPS-Tracking alle paar Sekunden den Paketstatus ändern und so die genaue Verfolgung des Pakets ermöglichen. Ist das für Sie ein Thema?

Derzeit kommunizieren wir ein 3-Stunden-Zeitfester in der Zustellung und nutzen für die Vorhersage historische Daten. Es wird aber zukünftig noch weitere Schritte in die Richtung geben, dem Kunden genauer „vorherzusagen“, wann der Zusteller an der Haustüre klingelt – Stichwort „predictive analytics“. Über unser Tochterunternehmen Systemlogistik bieten wir auch diverse Zeitfenster für die Same-Day-Zustellung in Ballungsräumen an. Hier ermöglichen wir eine Zeitfensterauswahl für Vormittag-, Nachmittag- und Abendzustellung. Wir werden zukünftig das Thema weiter vorantreiben und ich erwarte in diesem Bereich in den nächsten Jahren große Innovationen.

Das hohe Paketaufkommen ist dem wachsenden E-Commerce-Trend zuzuschreiben, aber auch der Zusammenarbeit mit der DHL Group seit August. Damit hat die Post im Privatkundenbereich über 70 Prozent der Anteile an der Paketzustellung in Österreich (Statista 2019). Ihr Fazit nach einem halben Jahr?

Neben drei Verteilzentren und zehn weiteren Depots von DHL, die wir in unser Netz integriert haben, wurden insgesamt rund 800 Mitarbeiter großteils in der Zustellung, aber auch aus anderen Bereichen, übernommen. Sämtliche Systeme und Prozesse wurden innerhalb eines halben Jahres angepasst. Wir sprechen hier sicherlich von der größten Logistikumstellung seit jeher und das größte Kompliment ist, dass unsere Kunden davon nichts gespürt haben. Mit der Kooperation wurde ein wichtiger Schritt für die Zukunft gesetzt und wir haben dieses große Projekt in sehr kurzer Zeit gut umgesetzt. Mit der Übernahme, aber auch aufgrund neuer Wettbewerber, wird es am Markt zu Verschiebungen kommen.

Was sind die Learnings aus dieser Kooperation?

Die Post und DHL haben in der Vergangenheit sehr gut zusammengearbeitet. 2015 hat sich DHL dazu entschlossen, in Östererreich selbst zuzustellen. Nun zieht man sich wieder aus dem Markt zurück. Der Wettbewerb wurde „hart“ geführt, dennoch hat stets eine gute Gesprächsbasis bestanden. Genau dieser Umstand war auch die Voraussetzung, dass es nach der Veränderung der Situation auch wieder eine Partnerschaft geben konnte.

Sind weitere dieser Art geplant?

Nur so viel: Wir sind immer an Kooperationen interessiert und arbeiten auch jetzt bereits mit zahlreichen Marktteilnehmern, wie zum Beispiel Hermes oder UPS, in Österreich und in den CEE-Ländern zusammen beziehungsweise beteiligen wir uns an interessanten Unternehmen.

Und wie steht es um das Feedback der Kunden?

Um zu wissen, wie zufrieden unsere Kunden mit der Österreichischen Post und unseren Leistungen sind, führen wir laufend Kundenzufriedenheitsstudien durch. Hierbei werden unterschiedliche Bereiche durchleuchtet – unter anderem die Zustellung und das Service in den Filialen. Aber auch Themen wie beispielsweise die Erstzustellquote sehen wir uns genau an. In den letzten Jahren ist es uns gelungen, den Index auf hohem Niveau zu halten bzw. diesen zu heben.

Im Quartal eins bis drei 2019 erzielte die Österreichische Post einen Umsatzanstieg von 3,2 Prozent, also insgesamt 1.462,2 Millionen Euro. Für die Division Paket bedeutete das ein Plus von 11,3 Prozent. Wann ist da der Zenit erreicht?

Der höhere Umsatz ist natürlich auch an die steigenden Mengen gekoppelt. Zurückzuführen sind die Paketmengen auf das starke organische Wachstum – getrieben vom boomenden Onlinehandel – einerseits und auf die „DHL-Pakete“ andererseits, die wir seit August dieses Jahres in Österreich zustellen. Damit haben wir rund 25 Prozent mehr Volumen im Netz. Die wachsende Paketbranche weckt aber auch Begehrlichkeiten – und damit steigt der Wettbewerbsdruck. Entscheidend ist letztlich, was wir auf unserer Haben-Seite verbuchen können. In der Vergangenheit ist es uns sehr gut gelungen, unsere Position zu behaupten, indem wir unsere Strategie konsequent weiterverfolgt haben. Wenn wir weiterhin die Bedürfnisse der Kunden frühzeitig erkennen, Mut für Neues aufbringen und uns innovativ und wettbewerbsfähig ausrichten, bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das auch in Zukunft gut gelingen wird.

Längst geht es bei der Zustellung auf der letzten Meile nicht nur um Schnelligkeit, sondern um eine gewisse Convenience, von Zustellerlebnis ist die Rede. Wie schafft die Post ein solches?

Durch unser Angebot auf der letzten Meile versuchen wir genau auf dieses Thema einzuzahlen. Es reicht nicht, ein Paket in einer bestimmten Zeit zuzustellen. Kunden möchten ihre Sendungen rasch erhalten, sie möchten aber auch selbst mitentscheiden, wann und wie ein Paket zugestellt wird. Die Digitalisierung bietet uns hier mehr Möglichkeiten – nicht nur in der Zustellung, sondern insgesamt in der Kommunikation und Interaktion. Zukünftig wird es noch stärker in Richtung Kunden- und Serviceorientierung sowie Individualisierung gehen. Ein Zustellerlebnis kann aber auch auf andere Art erzeugt werden: So waren wir in der Vorweihnachtszeit erfolgreich als „Team Christkind“ für unsere Kunden unterwegs.

Ihr Kollege Walter Oblin meinte jüngst im Interview, dass insbesondere durch Verbundzustellung die Synergien Paket und Brief genutzt werden. So liefe etwa jedes zweite Paket über diese Zustellmöglichkeit. Wo genau überschneiden sich die beiden Divisionen noch und gibt es weitere Pläne die beiden 2020 noch mehr zu verzahnen?

Mit der Organisationsänderung wurde der gesamte operative Bereich in meiner Verantwortung zusammengefasst. Eine derartige Strukturänderung geschieht jedoch nicht „von heute auf morgen“. Wir setzen weiterhin auf konsequente Verbundzustellung und Schwerpunkte werden wir zukünftig neben der Zustellung auch in der Verteilung umsetzen. Die positiven Aspekte liegen vor allem in der gemeinsamen Logistik.