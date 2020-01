Marketagent-Studie: Das sind Österreichs Top-Marken 2019

Seit drei Jahren erhebt das Tool Brand.Swipe Daten zum aktuellen Sympathiegrad von insgesamt 1131 Marken. Der Titel der beliebtesten Marke geht erneut an Manner. Vor allem in puncto Vertrauenswürdigkeit und Authentizität punkten heimische Marken.

Seit drei Jahren ist das Tool Brand.Swipe zur intuitiven Markenbewertung des digitalen Markt- und Meinungsforschungsinstituts Marketagent nun im Einsatz. Nun liegt ein neuer Jahresvergleich vor: Das aktuelle Ranking der beliebtesten Marken bringt viel Altbewährtes, aber auch einige Überraschungen mit sich. Nach und nach kristallisieren sich einige Fix-Starter heraus: Mit der Marke Manner (83,4), die den Titel des Vorjahres verteidigt, dem Österreichischen Roten Kreuz (80,1) auf Rang 3, Hofer (79,5) am 4. Platz, Wikipedia (79,2) an 5. Position und Vöslauer (78,5) auf Rang 6 halten sich insgesamt fünf Marken seit Anbeginn von Brand.Swipe wacker unter den Top 10.

Heimisch bleibt beliebt, US-Konzerne rutschen ab

Neben Manner, dem Österreichischen Roten Kreuz, Hofer und Vöslauer kämpfte sich mit Rauch eine weitere heimische Traditionsmarke von Platz 18 auf den 7. Rang (77,2) nach vorne. Der Drogerie dm gelang nicht nur die Rückkehr von Platz 11 in die Top 10, sondern der Sprung aufs Podest. Die Marke belegt mit 80,6 Indexpunkten den zweiten Platz. Zwei Newcomer komplettieren die Top 10: Spar schafft es ex aequo mit dem Aufsteiger Uhu, der 2018 noch den 20. Platz belegte, auf Rang 9 (76,9). Google (76,0) und YouTube (74,4) rutschen nach Top 10-Platzierungen in den vergangenen Jahren nun deutlich zurück und werden auf die Plätze 13 und 19 verwiesen. WhatsApp (74,1) und Amazon (72,5) sind mit Platz 21 und 28 ebenfalls weit abgeschlagen. Die Marken verlieren im Vergleich zum Vorjahr bis zu 5 Indexpunkte.

Vergangenen Sommer wurden zusätzliche Bewertungsmöglichkeiten hinsichtlich Vertrauenswürdigkeit, Authentizität sowie Innovationsgrad in das Tool integriert. Die Ergebnisse der Bewertungen der ersten Monate zeichnen ein ähnlches Bild: Österreich vertraut vor allem seinen heimischen Marken. Mit dem Österreichischen Roten Kreuz (74) auf Platz 1, Niemetz Schwedenbomben und dem ÖAMTC (je 66) am dritten Rang sowie Manner und Darbo gemeinsam mit dm (65) an 5. Stelle schaffen es fünf österreichische Marken unter die Top 5 der vertrauenswürdigsten Marken. Lego (67) erobert den zweiten Platz. Das Muster des Rankings der Vertrauenswürdigkeit setzt sich bei der Authentizität fort.

In puncto Innovation haben wenig überraschend Marken aus den Bereichen Medien, Online und Technik die Nase vorne. Insgesamt zehn Vertreter dieser Kategorien finden sich mit einigen Mehrfachbelegungen unter den Top 10. Den Titel für den höchsten Innovationsgrad teilen sich gleich vier Marken mit 64 Punkten: Netflix, Amazon, Tesla und Google. Zwei Ausreißer abseits von Technik und Co. finden sich mit Lego und dem Österreichischen Roten Kreuz auf der 5. Position (63).