Gewista schreibt 'Out of Home Award 2019' aus

Der "Gewista Out of Home Award" kürt auch in diesem Jahr die besten Außenwerbe-Kampagnen Österreichs. Einreichungen werden noch bis zum 28. Februar entgegengenommen, insgesamt sieben Kategorien werden von einer Fachjury mit jeweils Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet: Plakat, City Light, Rolling Board, Megaboard, Innovative Media, Digital Media und Transport Media. Bewerben können sich alle Kunden und Agenturen, die ihre Kampagnen im vergangenen Geschäftsjahr bei der Gewista oder einem Tochterunternehmen gebucht haben, unabhängig von Umfang und Wert der Kampagne.

Neu hinzu kommt heuer der Publikumspreis für die "beste Kampagne des Jahres 2019", der öffentlich gevotet wird. Die Kampagne, die - unabhängig der Kategorie - die meisten öffentlichen Votes erhält, wird schließlich mit dem Publikumspreis geehrt. Die Preisverleihung findet im Juni statt.